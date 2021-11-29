水平對臥四驅跑房車再進化　日規第五代 Subaru WRX S4 正式上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，日規第五代 WRX S4 外觀上維持既有的寬體設計，車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈，STI Sport R 及 STI Sport R 車型增加水箱罩專屬徽飾，同時引擎蓋的散熱孔也延續下來。最值得注意的是，這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格外，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性；後保桿兩側的出風口同樣可以減少空氣的滯留。另外部分的車身也換上鋁合金組件來降低車重，後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計，尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。
內裝部分，日規第五代 WRX S4 採用紅色車縫線搭配類碳纖維飾條點綴，並配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤，座椅採用 Ultra-suede 材質包覆，後座椅背支援 60/40 分體傾倒，高階車款升級 11.6 吋 Starlink 多媒體系統，內建音響控制、恆溫空調控制、車輛功能設定，並支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結、藍芽連結、AM/FM 立體聲、倒車顯影。
動力配置方面，日規第五代 WRX S4 採用代號 FA24 的水平對臥日缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 275ps，於 2,000~4,800rpm 間可輸出 38.2kg-m 峰值扭力，搭配可模擬 8 速的 CVT 無段變速系統及對稱式四輪驅動。
WRX 車系自 2014 年時從 Impreza 獨立為代號 VA 的第一代 WRX 車系後，延續其水平對臥四輪驅動運動房車的指標意義，而新世代推出後雖然少去手排選項，卻以截然不同的面貌與科技呈現，後續的接受度就留待消費者來驗證，相信歐規車型推出後，國內總代理台灣意美汽車也會著手導入作業，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更多消息。