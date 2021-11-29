加入頂級 Captain Seat 座椅 2022 年式 Mazda CX-9 預告 11/30 國內發表

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台灣馬自達從 CX-3 開始，便陸續引進 Mazda3、CX-30 的 2022 年式車型，並且將採用全新的命名邏輯，以 Touring、Carbon Edition 與 Signature 等稱呼來分辨車型等級。Mazda 在今年推出 CX-9 2021 年式之時，便導入了鈦銀格柵式水箱護罩與 20 吋亮銀分割式鋁合金輪圈，同時配有質感細膩的菱格紋 Nappa 真皮座椅，以及格紋鋁質搭配實木飾板的層次堆疊，彰顯車主的優雅品味與尊貴氣度。
雖然官方尚未透露詳細資訊，但在這次 2022 年式 CX-9 當中，頂規的 Signature 車型除延續上述配備之外，還將導入採用獨立二座設定的 Captain Seat 座椅，並於座椅中央加入鞍座設計，提供置杯架、扶手與置物空間，更滿足商務上的需求。
動力方面依舊會搭載 SKYACTIV-G 2.5T 汽油渦輪增壓引擎，搭配 6 速自排變速箱與 i-ACTIV AWD 變速箱，提供 230ps 最大馬力。CX-9 為同級價格帶對手當中尺碼最大的一款車，在加入 Captain Seat 座椅後，有望吸引不同客群，提升產品魅力。