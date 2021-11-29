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Toyota Corolla Cross No.037 ---- 便利的停車雷達與圖像顯示

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

隨著電子產品技術越來越成熟，車輛技術電子化已經是不可逆的趨勢，早期所看到高級車搭載的配備也逐步演化成為目前主流平價品牌新車的標準項目之一，就以停車雷達來說，似乎是不可或缺的基本配備了。

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Corolla Cross 後保險桿配有兩顆倒車雷達，規格上與過去長測車輛 Corolla Altis 相同，均是利用雷達感應配合蜂鳴器所組成。
先前有提到，SUV 有著乘坐點較高的特性，前方行車視野自然比傳統房車優異，較容易掌握到前方路況，但反過來說車輛近距離的死角也相對較大，因此在停車方面自然會有較多的顧慮，這時有停車雷達輔助就方便許多。

Corolla Cross 後保險桿配有兩顆倒車雷達，規格上與過去長測車輛 Corolla Altis 相同，均是利用雷達感應配合蜂鳴器所組成。實際感受上，雖然雷達分布位置僅在中央偵測，但判讀距離準確、蜂鳴器聲量大小適中，並不會因為缺少前/後角落雷達而感到不安心，加上儀表板中央的顯示幕同步提供的圖像，就算不依賴倒車顯影也能放鬆心情倒車。

儀表板中央的顯示幕同步提供的圖像，就算不依賴倒車顯影也能放鬆心情倒車。
整體而言，Corolla Cross 僅有 2 顆雷達相對先前同樣為 SUV 的 Kuga ST-Line (前後共 8 顆) 來說是相對可惜的部分，但考量兩者的價差與車格定位其實就能接受。且還配合圖像顯示與蜂鳴器、360 度環景影像來補足雷達數不足的疑慮，對於駕駛人來說，Corolla Cross 停車輔助方面可謂相當完善。

本週使用情形方面，目前 Corolla Cross 車況均運作正常，主要移動範圍還是以台北市區為主。至於與油耗部分繼 11/11 加滿油後迄今仍未用盡，但考量提供讀者更完整的油耗資訊，在行駛 156.7 公里後於 11/25 添加了 20.47 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 7.65km/L 的表現。

本週移動範圍還是以台北市區為主，行駛 156.7 公里後於 11/25 添加了 20.47 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 7.65km/L 的表現。
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