Toyota Corolla Cross No.037 ---- 便利的停車雷達與圖像顯示

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Corolla Cross 後保險桿配有兩顆倒車雷達，規格上與過去長測車輛 Corolla Altis 相同，均是利用雷達感應配合蜂鳴器所組成。先前有提到，SUV 有著乘坐點較高的特性，前方行車視野自然比傳統房車優異，較容易掌握到前方路況，但反過來說車輛近距離的死角也相對較大，因此在停車方面自然會有較多的顧慮，這時有停車雷達輔助就方便許多。
Corolla Cross 後保險桿配有兩顆倒車雷達，規格上與過去長測車輛 Corolla Altis 相同，均是利用雷達感應配合蜂鳴器所組成。實際感受上，雖然雷達分布位置僅在中央偵測，但判讀距離準確、蜂鳴器聲量大小適中，並不會因為缺少前/後角落雷達而感到不安心，加上儀表板中央的顯示幕同步提供的圖像，就算不依賴倒車顯影也能放鬆心情倒車。
儀表板中央的顯示幕同步提供的圖像，就算不依賴倒車顯影也能放鬆心情倒車。整體而言，Corolla Cross 僅有 2 顆雷達相對先前同樣為 SUV 的 Kuga ST-Line (前後共 8 顆) 來說是相對可惜的部分，但考量兩者的價差與車格定位其實就能接受。且還配合圖像顯示與蜂鳴器、360 度環景影像來補足雷達數不足的疑慮，對於駕駛人來說，Corolla Cross 停車輔助方面可謂相當完善。
本週使用情形方面，目前 Corolla Cross 車況均運作正常，主要移動範圍還是以台北市區為主。至於與油耗部分繼 11/11 加滿油後迄今仍未用盡，但考量提供讀者更完整的油耗資訊，在行駛 156.7 公里後於 11/25 添加了 20.47 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 7.65km/L 的表現。
本週移動範圍還是以台北市區為主，行駛 156.7 公里後於 11/25 添加了 20.47 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 7.65km/L 的表現。