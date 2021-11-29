COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

【油價公告】中油、台塑宣布明(29)日起國內汽油降 0.2 元、柴油降 0.3 元

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明（29）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.7元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油表示，本週受歐洲 COVID-19 疫情持續嚴峻、新變種病毒株 Omicron 感染力強引發市場恐慌導致多國重啟旅遊禁令或邊境防疫封鎖，加上美國宣布釋出 5000 萬桶戰備儲油等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價下跌 1.18 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.007 美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，與上週零售價比較汽、柴油應各調漲 0.2 元及 0.1 元，換算 95 無鉛汽油每公升 31.5 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 1.5 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收 0.4 元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降 0.2 元及 0.3 元。

台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價先因美國聯合多國宣布釋出戰略儲油，OPEC+可能調整增產計劃而上漲，但隨後受市場擔憂新變種病毒出現，恐重創原油需求，促使油價大幅下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年11月29日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
56.74%43.26%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.25%45.75%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.24%44.76%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀