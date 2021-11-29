DFSK 於 2021 廣州車展正式展出全新第二代 Glory 580 及 2022 年式 Glory 500

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全新第二代 Glory 580 於今年 11/5 亮相，在外觀部分換上更俐落的設計風格，車頭配置大面積水箱罩，搭配連貫式 LED 導光條頭燈組，前保險桿兩側通風口加入紅色飾條點綴，引擎蓋加入 Fengon 字樣，車側在前葉子板與前門間加入飾條，車頂配置行李架，足踏多幅式鋁合金輪圈，D 柱採用類懸浮式設計，車尾配置橫貫式 LED 燈組，包覆於尾門當中，後保險桿設有掀起尾門後啟動的第二燈組，下方配置排氣尾管飾框。尺碼部分，第二代 Glory 580 的車身長寬高分別是 4,720x1,865x1,710 (mm)，軸距則為 2,785mm，較前一代增長 5mm。
內裝方面，第二代 Glory 580 導入 7 吋全數位儀錶板搭配 12.3 吋多媒體螢幕，方向盤採用雙幅多功能式樣，排檔桿採用線傳式設計，座椅配置採用 2+2+2 的六人座設計，第二排的獨立座椅擁有冷熱通風、睡眠頭枕及 8 向調整功能，此外還搭配華為 HiCar 車聯網功能。
安全防護方面，第二代 Glory 580 導入 ACC 主動式定速巡航系統、FCW 前方碰撞預警系統、AEB 主動式緊急煞車系統、LCA 變換車道輔助系統、ESP 電子車身動態穩定系統及 6 具 SRS 輔助氣囊。
動力配置方面，第二代 Glory 580 換上米勒循環架構 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備缸內直噴的供油技術，可輸出 184 匹最大馬力及 300Nm 峰值扭力，變速箱自前一代的 CVT 無段變速系統改為 6 速手自排變速箱，平均油耗約為 14.71km/L。
至於 2022 年式 Glory 500 在外觀部分採用黑色矩陣式進氣格柵水箱罩，車尾配置魅眼黑分體式燈具，足踏 205/65R16 或 215/60R17 胎圈組。尺碼部分，2022 年式 Glory 500 的車身長寬高為 4,385x1,850x1,645 (mm)，軸距則為 2,655mm。
內裝方面，2022 年式 Glory 500 導入雙色風格，以黑色搭配景泰藍及白色勾勒座艙，中控台配置懸浮式 8.8 吋多媒體觸控螢幕，並採用圓形空調出風口，車頂配置全景電動天窗，車內也提供單區恆溫空調及電子手煞車。
動力配置方面，2022 年式 Glory 500 採用 SFG15TA 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,800~4,000rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排、6 速手排或 CVT 無段變速箱，全車系均為前輪驅動。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均為商用車，分別是雙廂大穩發 S2.5t、一廂金穩發 S2.5t 及一廂半穩發共 3 款，至於乘用車則並未導入。