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強化操控與使用體驗　2022 年式 Lexus LC 車系於英國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-29 17:55:40

Lexus 近日在英國市場推出 2022 年式 LC 車系，針對底盤、駕駛模式、排檔與座椅進行升級，硬頂 Coupe 建議售價為 99,550 英鎊起 (約合新台幣 368.8 萬元起)，軟頂敞篷建議售價則為 102,725 英鎊起 (約合新台幣 380.6 萬元起)。

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2022 年式 LC 車系針對操控表現方面，以 Lexus Driving Signature 為訴求，將硬頂 Coupe 車型的前後懸吊系統調整得更具路感回饋，轉向反應調整的更為線性，而全車系的前後俯仰其側傾抑制能力也加以提升，Normal 駕駛模式調得更兼具舒適與樂趣，S+ 模式則更強調激進的性能反應。

針對排檔設計方面，原先的中央鞍座整合線傳式排檔桿增加了鎖定機制，讓駕駛人自 N 檔排入 D 檔或 R 檔時，可避免誤排而發生危險。至於座椅方面，2022 年式 LC 車系雙前座椅的椅背及頭枕均加入更具固定性與包覆性的設計，帶給乘員更良好的舒適性。

Lexus LC 車系的歷史，可追溯至 2011 年起 Lexus 以 950A 作為代碼進行開發的一項計畫，2012 年底特律車展推出由美國加州 CALTY 設計中心操刀的 LF-LC 概念車，2013 年 1 月起設計作業轉移至日本愛知 Toyota 技術中心，2014 年上半年定調造型，2016 年 1 月正式發表量產版本LC 500 Coupé，2 月日內瓦車展新增油電版本 LC 500 h Coupé，2017 年 3 月開始量產，製造地點與 Lexus LFA 同為 Toyota 日本元町(Motomachi) 工廠，2019 年底特律車展發表 LC 500 Convertible 概念車，量產版本於同年洛杉磯車展發表。

國內市場方面，總代理和泰汽車於 2017 年 2 月 21 日展開接單，2017 年 5 月 23 日正式上市，Convertible 車型則於 2020 年 8 月 18 日上市，建議售價為新台幣 588 萬元起，試駕報導 [請按此參閱]

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