升級車載主機並推出跨界特仕車　歐規 2022 年式 Toyota Corolla 登場

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歐規 2022 年式 Corolla 在外觀方面新增 Platinum White Pearl (珍珠白色) 及 Silver Metallic (金屬銀色)，在五門掀背及五門旅行車上還可選擇雙色車頂。針對房車部分，在 Mid+ 配備等級以上換上十幅式 17 吋亮銀色烤漆鋁合金輪圈，也可提供 High 配備等級作為選用配備。
內裝方面，歐規 2022 年式 Corolla 在 Mid+、GR SPORT、TREK 及 High 等級換上新款 8 吋多媒體車載系統，也提供 Mid 等級選配，新系統的 CPU 運算速度較過去提升 2.4 倍，透過 DCM 資料通訊模組及購車隨附的 4 年 Toyota Smart Connect 智慧連線套裝，車主可享有雲端導航、停車資訊、道路事件資訊、OTA 更新、語音助理及聲控操作等，也對應無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 智慧手機連結功能。
隨著歐規 2022 年式 Corolla 登場的 TREK Special Edition 特別版車型，為 Toyota 與腳踏車業者 TREK 基於 Corolla Touring Sports Hybrid 合作打造而來，在前後保險桿、輪拱及側裙均配備塑料防刮護板，最低距地高也提升 20mm，足踏 18 吋鋁合金輪圈，搭配鍍鉻窗框，車內配置黑色鋼琴烤漆門把、黑色皮質包覆座椅及深色鍍鉻座艙飾板。
國內市場方面，總代理和泰汽車於今年 9/10 推出 2022 年式 Corolla Altis 車系，升級 ACC 全速域主動式車距維持定速系統及 LTA 車道循跡輔助系統，其中汽油編成與建議售價分為經典 (69.9 萬元起)、豪華 (73.5 萬元起)、尊爵 (76.5 萬)、旗艦 (79.5 萬) 及 GR Sport (83.5 萬)，Hybrid 編成與建議售價分為尊爵 (82.9 萬)、旗艦 (90.9) 萬及 GR Sport (87.9 萬)。