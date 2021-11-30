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三大結構解析　空軍一號取代航海王？

▲華航因貨櫃運費漲價的帶動下，股價改寫20年來新高。（圖／財訊雙周刊）
▲華航因貨櫃運費漲價的帶動下，股價改寫20年來新高。（圖／財訊雙周刊）

文/財訊雙周刊

2021-11-30 08:30:00

在華航、長榮航股價改寫20年新高的同時，請先冷靜一下！國際航空業者仍處虧損狀態，距產業復甦還有一大段落差，勇於追價的投資人是不是樂觀過頭了呢？

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「各位投資朋友，船票換機票了嗎？」各大股市討論區紛紛議論著，在市場預期疫情將解封的心理因素，航空雙雄華航、長榮航成為市場新人氣王，不只股價雙雙改寫20年新高，成交量更爆出百萬張，日成交金額合計高達500億元，占了總成交量近13％。看起來，當初的航海王，現在都轉作空軍一號了。 

在市場一片看好聲中，更有人把航空雙雄，比擬成年初的貨櫃三雄，是20年一遇的超級大行情；但真是如此嗎？ 

回顧貨櫃三雄先前股價飆漲10倍創新高，主要因素是疫情創造出絕佳環境，全球貨櫃業者都躬逢其盛，從國際股市到台股都在瘋貨櫃航運，全球龍頭馬士基股價也是一路創高。而台灣的長榮、陽明及萬海三雄，今年前3季交出超級驚人的獲利數字，從財務面來看，上半年股價飆漲並沒有膨風。 

但這一次華航、長榮航可就不是這麼回事了。從產業結構現況、國際同業、獲利能力三大結構來看，兩者背景天差地別。 

第一點，儘管在人氣高漲的情緒下，航空雙雄的研究報告一篇篇出爐，強調航運貨櫃塞港問題難解，使得國際貨運「由海轉空」的需求大增，導致航空運價提升15至25％不等，加上第4季購物季拉抬，電商網購運輸需求續揚，短期之內，航空產業可謂是一片樂觀。 

貨運海轉空是短期現象 

但是國際貨運海轉空終究是短期的機會財。根據長榮航空法說會的說法，疫情期間因為海運塞港而改走空運的產品，包括運動器材、汽車零件、寵物食品等，過去都甚少走空運，現在美國已在積極解決塞港問題，一旦情況舒緩，航空雙雄的貨運題材，還能熱多久？ 

第二點，誠如兆豐投顧董事長李秀利提醒，台灣貨櫃三雄是跟著國際股市一起飆漲，但不管是達美航空、聯合航空、美國航空及西南航空等國際航空股，今年以來的股價表現可謂是原地踏步，遠不及標普500指數表現，更遠落後於科技股的走勢。 

說穿了，國際航空產業距離復甦還有一大段落差。先看中國三大航空：東方航空、中國南方航空及國航，前3季合計虧損人民幣78億元，未見復甦跡象；日本兩大航空全日空和日本航空，也分別虧損476億日圓、446億日圓，並強調復甦未如預期般地順利。美國的達美航空、聯合航空及美國航空公布第3季財報，雖然都出現盈餘數字，但僅是回到2019年的70％左右，距離重返榮景仍有一段落差。 

根據麥肯錫預估，幾乎所有G20國家，航空客運量只回升至2019年同期的60％左右，一般推估要真正回到正常軌道，可能要到2023年至2024年，才能達到疫情前的高峰。 

第三點，法人也提醒追價的投資朋友，「航空雙雄的財報成績單，是很難支撐股價改寫20年歷史新高的。」以華航前3季財報為例，雖然市場看重的貨運收入成長45％，來到813億元，占比衝上93％；客運收入則減少8成，僅剩下45億元；但即使是載貨量大幅躍進，貨機運費調高，華航前3季淨利為15.5億元，EPS也只有0.28元，跟股價的熱絡似乎有很大落差。  

華航、長榮航　復甦路仍遠  

貨運凌駕客運，並非航空業的常態。然而，回顧過去20年，即使客運市場大好，航空公司的獲利仍不易。就華航而言，2010年最高的EPS也不過2.31元，當時帶動股價從11元衝上25.8元的位置。這一次，不管是今年或明年，想要賺贏2010年的水準難度都相當大，但股價卻已經領先創新高了，這是否意味著，市場預期復甦力道有點過頭了？ 
 

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