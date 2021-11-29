乾癬性關節炎超前部署　健康生育不是夢！

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▲鄭添財醫師提醒，乾癬性關節炎患者一旦出現關節炎以外的症狀，應及早就醫檢查！
乾癬性關節炎症狀多樣 患者身心備受煎熬
高雄長庚紀念醫院風濕過敏免疫科主任鄭添財醫師表示，「乾癬性關節炎」好發於30~50歲的族群，男女比例差不多，顧名思義症狀除了乾癬皮膚病變外，還會合併關節多種病變，如週邊關節或是中軸脊椎侵犯，臨床統計大約有七至八成患者會先出現乾癬，然後再合併關節症狀。由於皮膚及關節反覆發炎，嚴重影響患者生活品質：常見如皮膚搔癢影響睡眠品質、或患者因皮膚脫屑影響外觀並造成自信心下降，限縮了社交生活；另外嚴重的關節變形也可能會有失能風險。
全身性疾病不易診斷 有症狀應及早就醫檢查
鄭添財醫師說，「乾癬性關節炎」是一種全身性疾病，不只會出現皮膚脱屑及關節發炎問題，還可能併發虹彩炎、接骨點發炎、香腸指或香腸腳等多種疾病。另外「乾癬性關節炎」也可能造成肺部、心血管疾病及骨質疏鬆等併發症，雖然機率相當低，不過也要提醒患者千萬不可輕忽，一旦出現關節炎以外的症狀，就應該及早尋求風濕過敏免疫科醫師檢查！
鄭添財醫師說明，「乾癬性關節炎」因臨床不易診斷，最好由皮膚科及風濕科專業醫師共同診斷，通常先由皮膚科醫師確認乾癬症狀，再交給風濕科醫師針對關節進行檢查，並將抽血檢驗做為輔助指標，並排除其他關節疾患，如痛風、類風濕性關節炎、退化性關節炎或紅斑性狼瘡等後，最後再確診患者是否罹患「乾癬性關節炎」。
乾癬性關節炎治療新曙光 生物製劑治皮膚護關節
針對「乾癬性關節炎」治療，使用傳統藥物常常無法在皮膚及關節方面達到良好的治療效果，所幸目前有生物製劑做為治療的另一種選擇，也為乾癬性關節炎患者帶來新曙光。目前可以使用的生物製劑種類很多，有皮下注射及口服用藥，就像使用不同武器對抗不同類型敵人，醫師會針對患者症狀選擇適合的生物製劑，治療大約兩個月後就可以看出初步效果，若使用三個月仍效果不佳，就會跟患者溝通後進行換藥。目前也有衛福部核准適合懷孕及哺乳期間使用的生物製劑，讓有生育計劃的乾癬性關節炎患者可以超前部署備孕計畫，順利健康一圓求子夢。
資料來源： healthnews.com.tw