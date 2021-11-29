妙齡女除肌瘤如割韭菜　醫：土壤是關鍵

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▲台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤如韭菜擁有很強的再生功能，患者只要仍保有子宮且尚未停經，肌瘤就有復發的可能性。
肌瘤如韭菜容易再生 有子宮、未停經就可能復發
台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，切除子宮肌瘤如同割韭菜，韭菜擁有很強的再生功能，即便被收割一輪後，只要有適合的土壤環境就很容易再生。而土壤環境正如子宮內膜環境，患者只要仍保有子宮且尚未停經，肌瘤就會因荷爾蒙刺激有復發可能。臨床上單一性子宮肌瘤約有30%復發率，而多發性子宮肌瘤的復發率更高達50~70％。
鍾國騰醫師說明，良性子宮肌瘤雖然不會危及性命，但當肌瘤已經影響患者生活品質時，就需考量進行手術治療。傳統手術去除肌瘤雖然能有效改善肌瘤帶來的不適症狀，但子宮內膜環境仍是肌瘤是否會再復發的重要關鍵，通常跟患者的體質及生活習慣息息相關，因此建議患者在術後應該盡量保持清淡飲食、放鬆心情及進行適度有氧運動，降低體內發炎反應，避免肌瘤再度復發。
海扶刀無創除肌瘤 讓患者不再害怕反覆手術
針對子宮肌瘤的治療方式，鍾國騰醫師表示，當肌瘤再度復發時，多數患者會因不想再次經歷手術過程和術後恢復期，因此拖延治療或選擇切除子宮。但現今海扶刀治療的出現，讓患者有了新選擇！海扶刀為一項無創手術，透過體外聚焦熱能消融體內肌瘤，達到治療肌瘤的目的，術前需搭配核磁共振，透過核磁共振良好的軟組織分辨能力，清楚判斷肌瘤屬性，有助確認肌瘤大小及位置，降低術後復發率。此外，對於多次進行肌瘤手術的患者來說，因過程中不須動刀，相較於傳統手術可避免術後沾黏或傷及子宮及其周邊組織的風險。
術後應定期回診追蹤 避免肌瘤復發影響生活
鍾國騰醫師表示，現代人晚育讓子宮不斷受荷爾蒙刺激，是子宮肌瘤發生率高的原因之一，因此建議有生育計劃的肌瘤患者，術後在醫師的評估之下，可以儘早進行備孕準備，透過懷孕期間讓子宮內膜處於「休耕」狀態降低肌瘤復發；若尚無生育計畫的患者，術後則應維持良好生活作息，並定期追蹤回診，唯有醫病共同努力，才能避免子宮肌瘤如韭菜一般，落入反覆生長的循環。
資料來源： healthnews.com.tw