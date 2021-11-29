達文西手術費用太高？　 別擔心，「這些手術」有健保給付

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近來微創手術發展快速，其中達文西機械手臂出現，大幅提升了手術靈活度，讓過往傳統手術難以觸及的部位，能得到更精確的手術治療，也協助改善多種過往手術面臨之困境。而對於多數人在意的「手術費用」，目前也有越來越多達文西手術，包含攝護腺癌、部分腎切除術皆已獲得健保部分給付，患者可向主治醫師主動諮詢、善加利用。
攝護腺位於骨盆腔深處 傳統手術視線狹窄、不易操作
面對台灣男性第五大癌症「攝護腺癌」，台北醫學大學附設醫院泌尿科陳偉傑醫師表示，治療方式可粗分為二，非侵襲性手術包含海扶刀及冷凍刀治療，以外在能量或冷凍方式來治療攝護腺體，但因為未切除攝護腺，還是有復發的可能性，另外適應症也較少；而侵襲性手術又可分成傳統手術、腹腔鏡手術及達文西手術，其中以技術最新的達文西為目前攝護腺根除性手術的主流。
陳偉傑醫師說明，因攝護腺位於骨盆腔深處，過去傳統手術施作時常受限於視野狹窄、體腔狹小，手術靈活度易受影響；而腹腔鏡雖相較傳統手術視野好，但因器械的角度限制，導致縫合速度慢，對於患者來說需承受的手術時間、麻醉時間都相較長，相對來說也會增加手術出血量及各方面風險。
陳偉傑醫師也提到，自己門診時會向患者分析各種手術的優缺點，多加了解患者個人情形後，再去評估有沒有施作達文西手術的必要性，術後也會利用通訊軟體持續關心患者預後狀況，降低患者對於手術的不安及緊張感。
▲台北醫學大學附設醫院泌尿科陳偉傑醫師
達文西3D顯影技術 突顯視野立體感
達文西手術藉由哪些方面改善傳統手術及腹腔鏡手術困境？台中榮民總醫院泌尿外科陳正哲醫師解釋，達文西機械手臂有3D顯影技術，增加視野立體感，可協助醫師判斷組織與組織之間的距離。舉例來說，攝護腺旁邊有控制排尿、禁尿的括約肌、保留性功能的神經，3D顯影可讓醫師精準剝離攝護腺體，患者術後較不易產生尿失禁等問題。
再來，達文西手臂左右都可有270度大幅度旋轉，摘除攝護腺體後，在縫合膀胱及尿道時，可將其最緊密、精細的接合，除此之外，機械手臂也能幫助醫師克服長時間進行手術或是年紀造成的手抖問題，這是過去腹腔鏡及傳統手術難以達到的。
陳正哲醫師說，台中榮總自引進達文西機械手臂之後，即透過媒體、病友會或社區衛教，多方面提升民眾對於達文西手術的認知，而台中榮總也有大量使用達文西機械手臂施作攝護腺根除性手術的臨床經驗，民眾若有疑問也可前往諮詢專業意見。
▲台中榮民總醫院泌尿外科陳正哲醫師
精準剝離腎臟腫瘤細胞 減少手術耗費時間
而針對另一項獲健保給付的部分腎切除術，高雄醫學大學附設醫院泌尿科溫聖辰醫師表示，這種手術在泌尿科當中算是「相當難的手術」。第一，腫瘤細胞可深可淺，目視又與正常細胞幾無差異，醫師需精確找出腫瘤位置並將其剝離，其實相當費工；第二，需使用特殊器材夾住腎動脈，避免手術時出現大出血情形，因此手術時間控制極為重要。
▲高雄醫學大學附設醫院泌尿科溫聖辰醫師
溫聖辰醫師分享，過去若腎臟腫瘤細胞出現在兩端，多施以腎臟端切除或楔狀切除；若腫瘤位於腎臟內側或中間，可能就得將腎臟做全切除。達文西機械手臂出現後，可靈活轉動的機械手腕可讓醫師用剜除的方式，貼著腫瘤表面將其剝離，不只手術時間及患者出血量大幅減少，腫瘤細胞也能切除的相當乾淨。
溫聖辰醫師特別強調，患者願意施作手術，將自己交付給醫師，醫師端除了看診時更站在患者的立場來考量之外，也會藉由參加國內外大小研討會、觀摩世界級手術等持續增進自身能力，讓患者能得到同等的回報。
資料來源： healthnews.com.tw
▲達文西手臂左右都可有270度大幅度旋轉，摘除攝護腺體後，在縫合膀胱及尿道時，可將其最緊密、精細的接合，除此之外，機械手臂也能幫助醫師克服長時間進行手術或是年紀造成的手抖問題，這是過去腹腔鏡及傳統手術難以達到的。