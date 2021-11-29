從養肝到養眼　由娘胎開始做起

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▲中醫認為，肝臟經絡上通於眼，下通生殖器；李深浦醫師解釋，肝膽在人一生當中非常重要，胎兒在母親肚子裡的排泄物，也要靠肝臟代謝，胎兒若發育不良，也與母親的肝臟代謝不好有關係。
肝若健康 較有謀略與聰明才智
有養肝丸之父稱謂的中醫師李深浦指出，肝病會影響人的健康與幸福，從中醫角度可以看到，一個人的肝若是健康，則就較有謀略與聰明才智，且有精神不會昏睡；至於孕婦想要生個健康寶寶，可以從娘胎開始注意肝臟保健，他則是以自己媳婦來舉例說明。
懷孕貧血水腫 肝臟保健調養
李深浦醫師大媳婦的母親在懷孕產檢時，發現有貧血現象，且全身水腫，甚至生產完就昏厥，醫師建議要補充鐵劑；由於李深浦醫師和其祖母是世交，於是就建議給她注重肝臟保養，調養二個月後，再去醫院產檢，護士長覺得其母親氣色好，而且血紅素增加，水腫也消掉，精神很好，就連嘔吐的次數也減少很多。
媳婦女兒孕期保養肝臟 十一個孫頭好壯壯超健康
李深浦醫師的媳婦和女兒在懷孕時都相當注重肝臟保養，十一個孫個個頭好壯壯，身體健康。他很欣慰的說，孫女一畢業就在全球前十強企業任職，大孫女在Microsoft、二孫女在Google，因為讀書若是沒有精神，會直接影響效果，至於分析判斷與記憶，其實都與肝有關係；而女兒的二個兒子目前在讀大學，大兒子出生時4000多公克，目前身高195公分，是橄欖球校隊，二兒子185公分，在國外學校裡是首位東方人校隊隊長。
▲中醫師李深浦
孕婦養肝少貧血、水腫 小孩成長發育好
中醫認為，肝臟經絡上通於眼，下通生殖器；李深浦醫師解釋，肝膽在人一生當中非常重要，胎兒在母親肚子裡的排泄物，也要靠肝臟代謝，胎兒若發育不良，也與母親的肝臟代謝不好有關係。孕婦孕期保養肝臟，懷孕時比較不會累，也較不會有乾眼症的問題，對視力會有幫助，且較不會貧血和水腫，胎兒腦部發育會較好，也不會有器官缺損的問題，小孩的黃疸也較少，成長過程也少毛病，且耳聰目明，比較聰明且讀書好。
肝腦塗地將肝與腦畫成等線 顯示思想和內臟器官有相關性
李深浦醫師強調，人一定要有創新思想的事物與精神，心情才會愉快，精神活動的創新是很重要的新陳代謝，西醫注重腦部研究，其實肝也很重要！有句成語「肝腦塗地」，比喻盡忠竭力，不惜犧牲生命之意，就將肝與腦已畫成等線，顯示思想和內臟器官有相關性。
資料來源： healthnews.com.tw