人母孕前罹乳癌延誤治療　幸有標靶藥物助恢復阻惡化

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▲對於乳癌晚期復發的患者，從現代醫學來看，治療目標已經不是要把癌細胞徹底消滅，而是想辦法將癌症轉變為慢性病的概念，「要讓疾病惡化停止，且同時保有病患的生活品質；讓病患在接受治療的同時，仍能跟正常人一樣生活、工作，不受影響。」
仔細詢問下才知道，原來早在五、六年前她就被其他醫療院所診斷為乳癌前期，但因當時新婚渴望能成為人母，選擇懷孕生子而未就醫，因此錯過治療黃金期。幸而該病患的乳癌類型為ER陽性/HER2陰性，且經建議選擇切除卵巢，符合健保給付範圍，在積極治療三個月後；之後回診追蹤時，已經恢復原本少婦模樣，能抬頭挺胸走路，對醫師表達相當地感謝。如今已兩年過去，顏小姐目前仍持續治療中，病況控制良好，甚至外表也看不出是乳癌轉移的病人。
癌症早期治療才是最佳策略
「這實在不值得鼓勵！所有的癌症都一樣，能在早期解決，才是最好的策略。」在分享此病例時，李國鼎醫師感慨地說，該病患來診間時，甚至一度想放棄治療，「因為自認已經生了兩個孩子達成心願了，所以治不治療都無所謂，同時也擔心化療的副作用。」
李國鼎醫師指出，如今分子醫學進步，已經有許多治療武器可以使用，就如上述患者所使用的CDK4/6標靶藥物就是其一，「這類藥物對荷爾蒙陽性患者特別有效，搭配荷爾蒙治療，能有效延緩病情惡化、副作用也低，可保有生活品質，與疾病和平共存。」
與疾病共存享有生活品質才是雙贏
對於乳癌晚期復發的患者，從現代醫學來看，治療目標已經不是要把癌細胞徹底消滅，而是想辦法將癌症轉變為慢性病的概念，「要讓疾病惡化停止，且同時保有病患的生活品質；讓病患在接受治療的同時，仍能跟正常人一樣生活、工作，不受影響。」
CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療目前已被美國權威癌症治療指引NCCN納入首選治療指引，已經是ER陽性的第一線治療。國內健保也已開放有條件給付，無疑是乳癌患者的一大福音。
李國鼎醫師指出，CDK4/6抑制劑也可稱為標靶治療，是針對抑制CDK4/6分子的藥物，對ER陽性乳癌患者特別有效，「癌細胞具有比一般細胞更強的繁殖能力。CDK其實就是細胞內的DNA進行複製時，所需要用到的分子，若將此分子抑制後，細胞繁殖的動作就會變慢或停止，癌細胞也會跟著停止複製，因此臨床也把CDK4/6抑制劑稱為標靶治療。」過去乳癌末期患者只能靠化療藥物治療，患者必須忍受化療藥物常見的副作用如掉頭髮、噁心嘔吐、疲憊、食慾不振等，生活品質相當不好；改用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療後，患者的生活品質已見大幅改善。
過去聽到乳癌末期，頂多只有半年壽命，但現在乳癌若為ER陽性，只要好好治療，規律服藥、把自我保護做好、起居正常，多數病患仍能維持正常生活；甚至有許多病患可以活超過5年，是很大的鼓舞。李國鼎醫師呼籲，未來在乳癌治療上必定會有更多更好的標靶藥物被發現，千萬不要放棄治療，一定要找專科醫師診斷並充分討論，完整檢視可能的治療選項，才能達到最好的治療成績。
資料來源： healthnews.com.tw