最新靜脈曲張膠水　「久站族」重拾樂活人生

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▲靜脈曲張依惡化程度，下肢外表會有皮膚病變，同時有黑色素沉澱，讓患者感到搔癢、灼熱，腿部也會有明顯的疲勞腫脹感，甚至半夜抽筋不適，最嚴重的情況下，部分患者因有「靜脈潰瘍」而面臨「截肢」風險。
「靜脈曲張」女大於男 「太高」也不行？
屏東醫院心臟血管外科吳欣岱醫師表示，「靜脈曲張」是普遍的疾病，主要跟遺傳、年齡及日常工作有關，有家族病史、或因年紀大導致靜脈血管張力降低，相對發生機率高；而以她的患者來說，其中有許多人從事畜牧業及農業，因工作需久站、久坐，同時須長時間穿著雨鞋，發生靜脈曲張機率又更高；她提到，就上述的退休老師來說，退休前需長時間站立教書，血液聚集在腿部，長時間拖延未治療，隨年紀增長，靜脈曲張也跟著惡化，影響了行動能力。
目前靜脈曲張患者的女性與男性比例約是1.1比１，且根據研究統計，身高180公分以上的人，比較容易發生靜脈曲張，但吳醫師也強調，根據臨床數據，肥胖或是BMI值大於35以上才是靜脈曲張主要好發族群，民眾平時須多加留意體重控制。
嚴重靜脈潰瘍須「截肢」？ 提高病識感不可不慎
吳欣岱醫師說明，靜脈曲張依惡化程度，下肢外表會有皮膚病變，同時有黑色素沉澱，讓患者感到搔癢、灼熱，腿部也會有明顯的疲勞腫脹感，甚至半夜抽筋不適，最嚴重的情況下，部分患者因有「靜脈潰瘍」而面臨「截肢」風險。她也提到，男性患者就醫時．普遍因長久忍受病症，惡化程度比女性患者來的嚴重。
目前藥物尚無法有效控制靜脈曲張惡化，當患者的症狀已影響到日常生活時，可考慮手術進行治療，吳欣岱醫師解釋，傳統的外科「剝離抽除」手術因為風險較高，比較適合嚴重惡化者。目前「靜脈曲張」大多採取小傷口的「微創手術」治療，分為熱能與非熱能手術，其中的非熱能微創手術恢復期短，患者接受度也較高；另外針對局部表淺的微細血管，醫師也會以針劑硬化劑作後續的局部治療，避免病灶惡化。
▲屏東醫院心臟血管外科吳欣岱醫師
新式「膠水閉合術」 門診30分鐘搞定！
隨著醫學科技日新月異，微創手術也愈趨進步。吳欣岱醫師說明，非熱能的微創手術中，「膠水閉合術」是靜脈曲張最新的治療選擇；「膠水閉合術」透過局部麻醉，以超音波將導管置入膝關節、小腿內側，在醫師的治療評估下，注入膠水（醫用黏合劑）同時施以按壓確認，將病變靜脈阻斷閉合，不僅傷口僅有針孔大小，術後只需使用OK繃貼合保護。此微創手術僅需門診治療約30分鐘，並穿著彈性襪兩天 ，患者不需住院勞苦奔波，對術後的生活品質是一大福音。吳欣岱醫師上述提到的退休老師，2020年底就醫治療，目前追蹤成效良好，吳醫師每每看見長輩回診時的笑顏，讓她從中也獲得醫者使命的成就感。
最後吳醫師也特別提醒，任何手術都有其風險，若是皮膚敏感或患有特殊疾病，務必事先告知醫師，以評估相關的手術風險；另外，術後短時間內也不建議泡溫泉或劇烈運動。呼籲民眾若發現下肢有類似靜脈曲張的情形，症狀也已經影響到生活作息，可諮詢心臟血管外科且具靜脈曲張治療的專業醫師，避免找錯科別延誤最佳的治療時機。
資料來源： healthnews.com.tw