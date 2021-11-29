僵直脊椎炎暴瘦十公斤　痛不欲生險失能！

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▲李惠婷醫師提醒，僵直性脊椎炎及早診斷積極治療才能有效減少脊椎發炎，並降低關節功能喪失的機率。
僵直性脊椎炎各年齡皆可能發生 20-30歲為高峰期
收治個案的馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科主任李惠婷醫師表示，僵直性脊椎炎是自體免疫失調導致的發炎性關節炎，在各個年齡層都有可能發生，主要發病的患者以20到30歲間最為常見。臨床診斷僵直性脊椎炎，除了詢問患者症狀及家族病史外，還會搭配抽血及影像X光片檢查，有些患者甚至需要透過核磁共振才能確認薦腸骨發炎狀況。
李惠婷醫師補充，僵直性脊椎炎患者如果沒有好好治療，發炎與疼痛的狀況會持續加劇，造成關節功能喪失甚至被破壞，嚴重時會造成脊椎沾黏，當原本一節、一節的脊椎關節沾黏時，在X光片上看起來就像竹竿一樣，影響日常生活的動作，像是轉身、彎腰或是開車，嚴重的患者可能會駝背讓身體無法挺直。
第一線止痛藥治療無效 二線健保給付生物製劑接續
李惠婷醫師說明，僵直性脊椎炎除了影響脊椎及周邊關節外，還有些關節之外的併發症，門診也有部分患者是由眼科先確診虹彩炎後，轉介風濕免疫科，檢查才得知原來是僵直性脊椎炎導致。目前針對僵直性脊椎炎的治療方式，第一線會以非類固醇消炎止痛藥為主，部分患者也會合併使用口服免疫調節劑，除了藥物之外還會建議患者搭配運動或是物理治療。倘若患者對於第一線止痛藥物治療效果不佳，發炎與疼痛沒有明顯緩解，經由醫師評估後，可以考慮申請使用第二線的生物製劑治療。
李惠婷醫師進一步說明，生物製劑是透過生物科技去研發的蛋白質製劑，可以阻斷疾病發炎激素達到抑制發炎效果，臨床上最常使用的生物製劑之一是抗腫瘤壞死因子，可以顯著在短期內改善患者的疼痛與發炎情況，進而降低關節功能喪失機率，是近年針對僵直性脊椎炎治療的新選擇。
及早診斷積極治療是關鍵 配合醫囑提升生活品質
李惠婷醫師提醒，僵直性脊椎炎最重要的是及早診斷積極治療，早期治療可以有效減少脊椎發炎，也能降低關節功能喪失的機率，若出現慢性下背痛或關節發炎疼痛問題應先求診風濕免疫科。另外，患者除了定期回診追蹤外，建議平時應養成良好運動習慣，多做全身性伸展的運動，例如：游泳、瑜珈、伸展操…等，能減緩疼痛不適，提升生活品質。
資料來源： healthnews.com.tw