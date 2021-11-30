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新增第二排 Captain Seat 獨立雙座椅　2022 年式 Mazda CX-9 新台幣 149.9 萬起登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-11-30 11:55:40

台灣馬自達今日 11/30 於三和士林所舉辦 2022 年式 CX-9 媒體預賞會，並且宣布導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置，車系編成也換上全球統一的命名原則，車型等級與建議售價依序為 25T 2WD Touring 149.9 萬 (七人座)、25T 2WD Premium-Captain Seat 176.9 萬 (六人座)、25T AWD Signature 188.5 萬 (七人座) 以及 25T AWD Signature-Captain Seat 192.9 萬(六人座含中央多功能控制台)。

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台灣馬自達宣布導入 2022 年式 CX-9，引進全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置。
台灣馬自達從 CX-3 開始，便陸續引進 Mazda3、CX-30 的 2022 年式車型，並且將採用全新的命名邏輯，以 Touring、Carbon Edition 與 Signature 等稱呼來分辨車型等級，CX-9 身為旗艦休旅也改以 Captain Seat 的名詞來辨別全新的六人座身分。

2021 年式採用的鈦銀格柵式水箱護罩持續應用在本次 2022 年式車型上。
而台灣馬自達今年初推出 2021 年式 CX-9 之時，便導入了鈦銀格柵式水箱護罩與 20 吋亮銀分割式鋁合金輪圈，同時配有質感細膩的菱格紋 Nappa 真皮座椅，以及格紋鋁質搭配實木飾板的層次堆疊，彰顯車主的優雅品味與尊貴氣度，在本次的 2022 年式車型當中基本上也延續相同的配置，同時最頂級的  25T AWD Signature-Captain Seat 亦追加第二排中央多功能控制台，加入了置物空間與 USB / 置杯架等功能，滿足後座多元的使用需求,┬但同時也取消中央走道的機能。

Signature 車型配備 Nappa 真皮座椅。
2WD Premium-Captain Seat 採用第二排獨立雙座旗艦座椅與中央走道。
2WD Premium-Captain Seat 第二排置杯架位於後座出風口下方。
25T AWD Signature-Captain Seat 除擁有第二排獨立雙座旗艦座椅以外，更具備第二排中央多功能控制台。
第二排中央多功能控制台，加入了置物空間與 USB / 置杯架等功能，滿足後座多元的使用需求。
動力方面同樣搭載 SKYACTIV-G 2.5T 汽油渦輪增壓引擎，搭配 6 速自排變速箱或 i-ACTIV AWD 變速箱，提供 230ps 最大馬力。CX-9 向來以高質感著稱，且在同級價格帶對手當中為尺碼最大者，相信在加入 Captain Seat 座椅後，有望吸引不同客群，提升產品魅力。

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