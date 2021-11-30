翁啟惠：研發廣效性疫苗是因應變種病毒最佳工具

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衛福部常務次長石崇良致詞指出，業界關注的「生技醫藥產業發展條例」納入再生醫療、精準、數位醫療三個重要的新興產業，政府積極檢視相關法規，接下來也會有新的法源讓醫院的電子病歷上雲端，整合運用，期許法規不再是產業限制，而是市場可以依循、產業健康發展的基礎。
目前擔任國家生技醫療產業策進會會長的翁啟惠，今天受邀在論壇以「生醫產業發展趨勢」為題發表專題演說。
近來全球擔憂新變種病毒Omicron的影響，翁啟惠表示，自從人類發現病毒傳播以來，大流行病毒幾乎沒有被滅絕過，唯一被滅絕的只有天花，也是花了近200百年才消失，大流行的傳染病要完全根除幾乎不可能，大家要有長期與病毒共存的心理準備。
他說，這次新冠疫情是第一次看到這麼大的突變，有超過500萬種的變種病毒，只是大部份是不重要的，現在有5個變種最被關注，包括Alpha、Beta、Gamma、Delta及最新的Omicron，由於目前訊息資料還不夠多，還無法判斷是否會再大流行，現在為止，大部份確診病例還是Delta。
翁啟惠表示，目前工具就是疫苗，世界衛生組織（WHO）已認可的至少6種疫苗，全球約有300個新疫苗在研究，1000個抗分子藥物在研發，預計最近有2至3個新藥會核准；截至目前全球約有50%人口至少打一劑疫苗，但非洲不到5%人口打一劑疫苗，這是疫情不平靜的關鍵問題點。
他說，目前疫苗雖然無法完全抵檔傳播，但可以抑制重症的發生，如何研發廣效疫苗因應變種病毒是大家都在思考的問題。
人類病毒有突變及醣化兩個特性，翁啟惠說，RNA病毒容易變異，發展廣效疫苗要知道突變的趨勢，不會突變的地方大部份是包在醣分子裡；因此廣泛保護性疫苗設計，醣化將是關鍵。（編輯：郭無患）1101130