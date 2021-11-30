重新詮釋品牌設計　全新大改款 Genesis G90 預告韓國市場全球首發

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Genesis G90 距離上一次改版需要追溯至 2018 年時候，當時確立了品牌家族化的特徵，應用了大型六角盾型水箱護罩與雙排 LED 頭燈的設計。這次大改款車型上，全新 G90 水箱護罩面積進一步增大，同時導入 3D 立體格柵設計，兩側的雙層 LED 頭燈更加纖細，堪稱是目前 Genesis 品牌最薄的燈組，並整合了方向燈、LED 頭燈與日行燈。值得一提的是，全新 G90 的引擎蓋採用蚌殼是設計，與前葉子板融為一體，消除鈑金之間的間隙，提供更完整的視覺。
從側面看，拋物線的設計從引擎蓋開始延伸，持續到車窗底部並導向後行李廂蓋，輪拱周圍的線條進一步增強了車輛精緻而寬大的車身，提高動感表現。此外，C 柱不僅厚實，也同時為第二排乘客提供了更多隱私空間。G90 長軸版車型的軸距加長 190mm，雖然尚未公布內裝照片，但意味著後座也能享受更寬敞的乘坐空間，同時長軸版也配備專屬的 20 吋鋁圈。
來到車尾，水平線條堆疊而成的設計營造出相當飽滿的印象，兩排貫穿式的 LED 燈組更增強的 Genesis 的家族化設計，並帶來更前衛的感受，同時尾門中央的 Genesis 的字母也整齊排列於上方。為了突出車輛後方的 Genesis 家族設計元素，全新 G90 的車牌位置、感感器和倒車燈等功能元素都設計於底部，確保提供更簡潔、豪華的視覺效果。
全新 Genesis G90 計劃首波於韓國市場推出，未來將在全球市場擴大其在豪華房車市場的影響力，詳細規格將在韓國全球發售時公佈，屆時 7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。