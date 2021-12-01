別忘了人都會老 雲林縣愛無礙協會防疫持續傳遞正能量
台灣少子化問題拉警報，連帶導致台灣進入超高齡化社會，而高齡化的社會使身心障礙者的老化，以及家庭的雙老照顧議題離你我越來越近。而自從新冠肺炎延燒以來，防疫要求保持社交距離，同時也使弱勢族群、年長者更加孤立，長時間待在家，生理、心理皆面臨極大的考驗。對此，雲林縣愛無礙協會長期投身於身心障礙者、長者與弱勢族群服務，回顧今（2021）年該機構舉辦了數場課程、捐贈、音樂體驗，和宣導平權概念，讓更多的人能夠思考「別忘了每個人都會變老」、「人與人之間關係建立」的重要性。
生活中心/綜合報導
2021-12-01 11:00:00
對於許多人來說，在家看電視，使用手機等3C可以打發時間，渡過慢長的一天，但對於年長者以及身心障礙者來說，這不一定是能夠消遣無聊與抒發身心的方式。反之，外出活動與建立人際關係，不僅能增加他們的自信心，同時也可以維持身體健康。雲林縣愛無礙協會觀察疫情期間，長者與身障者因為減少活動，孤獨感倍增，因此也陸續安排了不同障別的人，以互助的方式來進行同樂。像是10月的「音樂律動嘉年華」，當天就有一百多位的長者和民眾響應，大夥一同在斗南火車站前，藉著音樂來活動身軀，將運動促進健康的概念分享出去。
再回顧8月，當時正值新冠肺炎延燒，雲林縣愛無礙協會發現行動不便的朋友無法出外採買，便發起募資行動，包括立委劉建國，以及許多團體和機關皆紛紛響應，籌備了醬油、八寶粥等各式各樣的民生物資，也有廟內的普度箱，防疫物資以及善款，加上由媽祖加持的小神衣，由現場人員一件一件的分給前來現場的學員，傳遞這份善的力量；除此之外，同月雲林縣愛無礙協會也再斗南田徑場，發起手搖車運動，強調以互助的方式來進行體驗，活動過程中彼此相互幫忙，改變身障者一直以來都是作為受助者的印象。帶給這些學員的，不只是身體的改變，心理上更是成長了許多。
雲林縣愛無礙協會不僅長期給予受助者物質上的援助，事實上，他們也致力透過不同障別的身障者互助，舉辦了「身障者自立生活知能的系列課程」來實現自立生活的目標，宣導社會平權的概念。因為身障者除了有部分的不方便以外，其實和一般人沒有兩樣。雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟指出，除了規劃這一個系列課程之外，還有一些進階團體活動，讓受助者可以出去嘗試、測試，看看這個世界是怎樣的。
根據國發會2020年中華民國人口推估（2020至2070年）報告，台灣於2025年即進入超高齡社會，屆時每5人將有1位是65歲以上老人，對此，你我都該正視老年以及失能問題，畢竟「別忘了每個人都會變老」，而透過人與人之間關係的建立，加上社會上有人幫忙支持，建立對身障更友善的環境，人人都可以做到自立生活。