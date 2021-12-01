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DTAT 年度盛事，第四屆 Fuso Hero 風雲英雄榜活動完美落幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-12-01 00:55:40

台灣戴姆勒亞洲商車 DTAT 年度盛會 Fuso Hero 風雲英雄頒獎典禮於 11/30 假高雄糖廠舉行圓滿落幕，今年賽事共分為「卓越共轉」、「親友共轉」、「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，活動亦再次刷下歷史新紀錄，累積超過 300 萬網友熱情參與投票活動，再次展現 Fuso Hero 活動的高關注度及參與度。

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為了結集全台各地打拼的頭家，DTAT 自 2018 年起舉辦 Fuso Hero 風雲英雄榜，透過網路徵件票選機制，發掘每一位商用車主背後的故事。今年活動邁入第四年，也以 Fuso United 共轉未來為活動主軸，吸引 301 位來自台灣各行各業的 Fuso 頭家車主踴躍報名，網友投票數也突破 300 萬筆以上，再次刷新紀錄。

DTAT 執行長王立山表示：「這兩年受到疫情影響，電商物流需求大幅提升，依靠全台辛苦奔波的卡車運匠們不分日夜的工作，持續支撐產業運轉，讓民眾在疫情衝擊下仍維持日常生活。同時，也感謝所有民眾對於 Fuso Hero 風雲英雄榜的關注及熱愛。Fuso 將持續提供最好的產品與服務，繼續與全台車主們共轉未來，讓大眾看見更多屬於 Fuso 英雄的故事！」
2021 Fuso Hero 風雲英雄榜共劃分四個競賽項目：「卓越共轉」、「親友共轉」及「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，第一階段線上票選 10 月結束後，第二階段邀請到產業界、學界及媒體界的專業評審組成決選評審委員會選出入圍名單，並於活動當日的頒獎晚宴上正式宣布各獎項最終名次。

2021 Fuso Hero 風雲英雄榜在 DTAT 執行長王立山揮旗之下完美落幕。
除了頒發獎項之外，DTAT 也在此次活動當中展出了全新六期堅達 3.5 噸新車，並且於現場抽出一位幸運得主，在尚未上市前搶先獲得車主頭銜。另外 DTAT 也宣告將在 12 月推出六期全新車款陣容，提供國內消費者最完整的產品陣線。

從 2018 年開始，DTAT 已經連續四年舉辦風雲英雄頒獎典禮，透過現場的交流了解 Fuso 車主真實的聲音，拉近品牌與消費者之間的距離，將品牌形象深植人心。

DTAT 在此次活動當中展出了全新六期堅達 3.5 噸新車，並且於現場抽出一位幸運得主，在尚未上市前搶先獲得車主頭銜。另外 DTAT 也宣告將在 12 月推出六期全新車款陣容，提供國內消費者最完整的產品陣線。
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