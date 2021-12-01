放大格局 突破自我 第四代 Hyundai Tucson L GLT-B 試駕

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●外觀內裝悉數重新設計
●全面放大車格
●搭載全新開發 1.6 T-GDI 渦輪汽油引擎動力，未來將提供 2.0NA 及 1.6 渦輪油電等動力
●本次國產版本比照韓規與美規車型，導入長軸距版本，因此車名上多出 L 之稱呼
●首度撘載 10.25 吋開放式數位儀表、SBW 電子線傳排檔與天橋式鞍座、全新四幅式方向盤
●全車系搭載 Hyundai SmartSense 主動科技
為了強調第四代大刀闊斧的革新，這次南陽實業導入了帶來車名新義，於車名後方加入了 L 的稱呼，來呼應原廠設計概念賦予”Lead 前瞻科技”、”Luxury 豪華舒適”、 ”Large 大器車格”三大概念，希望透過更全面的姿態來挑戰國產中大型休旅主戰場。
大改款的全新一代 Tucson 首波主推 1.6 升汽油渦輪動力，編成上共有兩款選擇，分別為 GLT-A、GLT-B，預售價依序為新台幣 99.9 萬與 108.9 萬元起，本次試駕的規格為 GLT-B。至於過去都是作為車系入門選擇的 2.0 升自然進氣引擎預計 2022 年推出，油電渦輪版本則會緊接在後。
在外觀部分除了延續 Hyundai 在近年大力主張的 Sensuous Sportiness 概念，整體擺脫過去 Fluidic Sculpture 流體雕塑較為硬朗的歐洲風格，展現 Hyundai 大膽前衛的美學，同時車身尺碼上較上一代又有著不小幅度的增長，長寬高分別為 4,630mm、1,865mm、1,670mm，比起上一代長上 155mm 與寬上 15mm，軸距也長上 85mm 達到 2,755mm，如此空間的劇變尤其對於後座的乘坐空間表現感受最為鮮明。
第四代 Tucson L 車身尺碼上較上一代有著不小幅度的增長，長寬高分別為 4,630mm、1,865mm、1,670mm，比起上一代長上 155mm 與寬上 15mm，軸距也長上 85mm 達到 2,755mm。有別於以往的車款，新一代 Tucson L 採用了隱藏式 LED 日行燈組與 LED 頭燈組，延續家族化的分離式設計，日行燈與車頭的水箱護罩造型相容一體，造就出不容錯認的面貌。走到車側能明顯的感受到強列的雕塑感，車身利用相當立體感的 Z 形線條塑造出動感的印象，車尾則換上車擅近年常見的貫穿式車尾設計，都讓 Tucson L 視覺張力更加強烈深刻，成功造就出品牌全新的識別特色，當然也是挑戰習慣主流日系或者歐系車消費者的口味。
頭燈採用分離式設計，悉數為 LED 燈組，隱藏式日行燈在未發亮前會與水箱罩融為一體，亮起時則呈現天使翅膀張開般的形態，相當搶眼。
第四代 Tucson L 全車系統一搭載雙色切削鋁圈，配胎尺碼為 235 / 60 R18。
本次試駕的 GLT-B 車型採用貫穿式 LED 燈條設計。
排氣尾管採隱藏式設計。
方向燈位於保桿下方，判讀上以國內駕駛人的習慣需多花時間接受。進入到座艙同樣與外型驚艷，車艙採用品牌新世代的人因數位設計，中控台以大自然飛瀑式為靈感，以簡約水平線條帶出開闊平整化的駕駛視野與介面，並且換上 Tucson 車系首度出現的 10.25 吋數位儀表、10.25 吋多媒體中文介面螢幕、SBW 電子線傳排檔與天橋式鞍座，整體的配備鋪陳相當符合潮流，以使用者角度來說科技感相當濃厚，只不過中控台與門板採用的硬質塑膠材質，觸感的細膩度反而沒有上一代優異。然而值得一提的是，在乘坐空間感方面 Tucson L 受惠於第三代 N-Platform 平台，將底盤軸距加長至 2,755mm，超越目前同級中型休旅水準，造就絕佳優異的乘座空間和行李廂空間，這點著實令人驚艷。
全新的四幅式方向盤令人耳目一新，後方設有換檔撥片，真皮材質觸感優異、握感也相當扎實。
10.25 吋數位儀表板已經廣泛應用於 Hyundai 新世代車款上，但在 Tucson 車系上則是首見。
多媒體觸控螢幕與儀表板相同均為 10.25 吋，內建系統為原廠規格，並且首度加入了中文化顯示。
本次試駕車配備雙區恆溫空調，同時多媒體系統與空調介面悉數採用電容式觸控，在科技面上超越同級對手。
中控台底部則提供雙 USB 插孔與 12V 電源，而開放式空間也設有無線充電板。
中央鞍座的排檔作為電子按鍵式操作。
懸浮中央鞍座下方可完全橫放一瓶保特瓶。
全車真皮座椅其內部泡棉填充偏硬，但支撐性也相對較優異，長途駕駛較不容易感到痠痛。
藉由 2,755mm 超大軸距，使得內部乘坐空間也比上一代獲得提升，同時後排中間的地板凸起也不算過高，對中間位置乘客的乘坐舒適性影響比較小，整體來說後座空間表現堪稱同級之最，應是未來正式上市後的最大賣點之一。
後座具備冷氣出風口，下方也有兩組 USB 充電孔。
GLT-B 車型將全景天窗列為標準配備，天窗尺碼極大明亮的採光性大幅提昇車內開闊感。
行李廂空間雖然未公布實際的容積表現，但同樣受惠加大的軸距車車長，可以很明顯觀察出儲物表現很出色，如需放置更多行李，也可以透過 4/6 分離式後座傾倒，放下大件物品沒問題，對於喜愛假日出遊的買家來說極具吸引力。安全防護方面，Tucson L 標準配備 SmartSense 主動安全科技，包括 FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人偵測)、LKA 車道偏移輔助系統、LFA 車道維持輔助系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統及 DAW 駕駛疲勞警示系統等都在清單之中，也提供 BCA 盲點偵測暨防撞輔助系統、RCCA 後方來車警示暨防撞輔助系統、SCC 智慧型主動車距維持系統及 HDA 高速公路輔助系統等。
1.6 T-GDI 渦輪增壓四缸引擎，其最大馬力180ps / 5,500rpm、最大扭力為 27kg.m /1,500 - 4,500rpm，能夠繳出 15.2~15.7km/L 的油耗表現。全新 Tucson L 在國內最初提供的 1.6 T-GDI 渦輪增壓四缸引擎，其最大馬力180ps / 5,500rpm、最大扭力為 27kg.m /1,500 - 4,500rpm，搭配七速自手排系統，其平均油耗數字介於 15.2~15.7km/L，能源效率達到 1 級的表現。
本次試駕在第一天從宜蘭出發到花蓮的旅程上，包含了平面市區與部分山路路段，這具渦輪汽油引擎與雙離合器變速箱的組合雖然熟悉，但原廠宣稱其設計上均為全新的改良版本。在市區上僅需輕踩油門，最大扭力很快就爆發出來，隨著時速的增加，動力也源源不絕的傾巢而出，即使遇到需要超車的狀況，七速自手排降檔速度迅速，拉高轉速的同時也提供即時加速力道，同時無論是正常行進間或是拉高轉速行駛，引擎聲浪與輪胎滾動聲也都在接受範圍內，證明 Tucson L 的 NVH 工程在同級間仍有中上的水準表現。
在操控方面，上一代 Tucson 在開發之時便強調經過了 Nurburgring 測試與調校，根據過往的試駕經驗已有相當不錯的印象。而在這次第四代大改款車型上，實際行駛於多彎的公路上，其方向盤輔助雖然偏向輕盈，但方向盤的指向性極佳，雖然 SUV 的慣性擺動難免較大、原廠配胎抓地力較差，不過因為車體結構再度強化以及硬朗的懸吊系統，其傾側仍非常受控，整體動態表現可說是數一數二。
Hyundai 近年來在車輛設計工程方面不斷革新，持續調整定位並走出自身的品牌風格，這部份不僅止於外觀上的改變，實際上在內裝鋪陳上也大幅精進，輔以齊備的主被動安全系統，已經擁有強大的產品開發能力。而第四代 Tucson L 有著相當高度的成熟度，設計上全面進化，放大車格後也有絕佳的空間優勢，眾多的電子科技配備，論動力、空間與配備在同級對手間都是水準上的演出，而在品牌形象持續躍進的過程中，Tucson L 有望能以實際上的產品力展現成為品牌最熱賣的車款。