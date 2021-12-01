COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

婦染愛滋、遭嚴重車禍癱瘓　她選擇勇敢面對走下去

婦染愛滋、遭嚴重車禍癱瘓　她選擇勇敢面對走下去
婦染愛滋、遭嚴重車禍癱瘓　她選擇勇敢面對走下去

健康醫療網

2021-12-01 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】剛過60歲的惠梅（化名），與前夫育有四名子女，本是含飴弄孫的年紀，當年因對毒品、愛滋的不了解而接觸染毒，甚至因此共用針具染上HIV。離婚後，惠梅才正想開始自己新的人生，努力回歸社會、接受照護員培訓，結訓開始照護病人的第二天，就因為車禍導致下半身癱瘓。沒想到新的人生，竟從此在一張長方病床上，以及眼前方圓5公尺的視野，開啟吃喝拉撒的人生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
社團法人台灣關愛之家協會創辦人楊婕妤以長期照護女性愛滋感染者經驗分享，女性多數常認為愛滋感染、毒品危害距離自己相當遙遠，但日常中很可能一時不查而感染或染毒。許多女性仍身兼家庭照顧角色或受制社會印象，為此無暇顧及自身健康、身心困境難以伸張，甚至因此家庭與親密關係分崩離析。但隨著愛滋治療進步，感染者壽命漸長，女性的自身健康、照顧困境長期積累未能獲得支持與分擔，一旦身體狀況需他人照護時，可能面臨「老無所依」或陷入沉重的經濟負擔。

透過服藥達成U=U　不具傳染力也修復家庭關係

回想過往的種種，惠梅反思家庭對於孩子的影響真的很大，過去吸毒的日子，也正是兩個兒子的青春期，看著父母的缺席，也成為與孩子間的鴻溝。甚至在她病倒之後也難以敞開彼此心房、相互和解依靠。所幸，在機構的照護、社工協助，長久來能穩定地服藥達成「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒量=不具傳染力），讓病毒穩定控制，減少對健康的負面影響；儘管長期臥床，但爭取更多的時間與家人和解，慶幸近年兩名女兒相當貼心，每個月都會探望惠梅兩次，也讓破碎的家庭有機會修復。

楊婕妤呼籲，機構雖然長期協助、收容身陷困境的病患與感染者，然而資源有限下，並非所有人都能受到完善的資源，許多女性感染者也正等待援助！我們殷切期盼不論是社會，亦或女性感染者的家庭或娘家，可以更加同理女性感染者的處境，給予更多支持、分擔與鼓勵，女性感染者在穩定治療下，能重視自己的身體健康，穩定服藥、定期追蹤檢查，有好的健康狀態，才能給予彼此時間、機會重建關係。



資料來源：健康醫療網 婦染愛滋、遭嚴重車禍癱瘓　她選擇勇敢面對走下去

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
52.55%47.45%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
49.65%50.35%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.21%59.79%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
51.47%48.53%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀