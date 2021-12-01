我是廣告 請繼續往下閱讀
透過服藥達成U=U 不具傳染力也修復家庭關係
回想過往的種種，惠梅反思家庭對於孩子的影響真的很大，過去吸毒的日子，也正是兩個兒子的青春期，看著父母的缺席，也成為與孩子間的鴻溝。甚至在她病倒之後也難以敞開彼此心房、相互和解依靠。所幸，在機構的照護、社工協助，長久來能穩定地服藥達成「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒量=不具傳染力），讓病毒穩定控制，減少對健康的負面影響；儘管長期臥床，但爭取更多的時間與家人和解，慶幸近年兩名女兒相當貼心，每個月都會探望惠梅兩次，也讓破碎的家庭有機會修復。
楊婕妤呼籲，機構雖然長期協助、收容身陷困境的病患與感染者，然而資源有限下，並非所有人都能受到完善的資源，許多女性感染者也正等待援助！我們殷切期盼不論是社會，亦或女性感染者的家庭或娘家，可以更加同理女性感染者的處境，給予更多支持、分擔與鼓勵，女性感染者在穩定治療下，能重視自己的身體健康，穩定服藥、定期追蹤檢查，有好的健康狀態，才能給予彼此時間、機會重建關係。
資料來源：健康醫療網 婦染愛滋、遭嚴重車禍癱瘓 她選擇勇敢面對走下去
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊