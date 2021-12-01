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聽聞復發心灰意冷！CDK4/6抑制劑突破治療瓶頸列治療首選
荷爾蒙陽性/HER2+陰性的乳癌約占6成左右，被稱為『管腔型』，屬於侵襲性較低的基因型別。鄭弘毅醫師解釋，此基因型別的患者，預後算是不錯的，若為早期確診，手術切除後，以腫瘤大小與淋巴結轉移數量為基準，醫師通常會給予5年的標準抗荷爾蒙治療，以預防復發，若10年後未復發可視為痊癒。但如同上述王老太太的復發案例其實不算少數，鄭弘毅醫師說到，此時患者經常會容易灰心喪氣，甚至認為自己之前的努力治療都白費了，更對於要面臨的化療有刻板的恐懼。
管腔型乳癌在復發後只剩下化療的治療觀念，在口服CDK4/6抑制劑誕生後便被改寫了，鄭弘毅醫師解釋，CDK4/6抑制劑結合抗荷爾蒙治療，透過大型試驗證實，可以有效延緩惡化超過兩年，讓患者的整體存活期拉長到超過5年；針對患者們通常較畏懼的化療，也因為疾病惡化慢，讓患者接受化療的時間延後4年以上，因此已被國際治療準則，列為管腔型乳癌轉移或復發後的第一線標準治療。
不須再頻繁換藥 健保擴大讓後線患者也能受惠！
鄭弘毅醫師說明，以往復發後單用抗荷爾蒙治療，抗藥性較容易發生，平均1-2年的時間就必須換藥，患者容易心灰意冷；CKD4/6抑制劑加入後，可以長時間控制癌細胞不惡化，副作用也低，且口服不若化療需到院注射，生活品質維持得好，患者對治療的滿意度提升，自然也就更願意積極治療！因此，我國健保署在評估CDK4/6抑制劑能夠帶給患者的助益後，108年首度通過健保給付，近期更再度擴大給付時機，不再只限於第一線治療給付，讓後線的患者也有機會適用到最佳的治療。
乳癌治療在所有癌別中算是十分進步的，因此鄭弘毅醫師鼓勵所有乳癌病友，應該破除舊式的迷思，不要再對治療抱有先入為主的陳見，不同乳癌型別的治療推陳出新，除標靶藥物外，甚至化療的選擇都已經很多元，若不想注射也有居家口服化療的選擇，多與醫師討論，不輕易放棄治療，才能為自己爭取更多寶貴的時間。
資料來源：健康醫療網 乳癌又復發心好累！口服標靶擴大給付時機助延命
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