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111年度春節複合式專案　3大稽查對象一次看

▲明年1月31日就是除夕，近期年菜已開放預訂，民眾也將置辦年貨。（圖／記者許若茵攝，2021.12.1）
▲明年1月31日就是除夕，近期年菜已開放預訂，民眾也將置辦年貨。（圖／記者許若茵攝，2021.12.1）

記者許若茵／台北報導

2021-12-01 11:00:41｜2021-12-01 11:05:41

明年1月31日就是除夕，近期年菜已開放預訂，民眾也將置辦年貨，衛福部食藥署今 （1）日召開記者會，宣布「111年度春節複合式專案」已啟動，將透過加強查核與抽驗，確保產品品質符合規定，為民眾食安把關。

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每逢農曆春節，民眾總會準備許多零食、水果與豐富年菜歡慶過年，由於明年一月底就要迎來除夕，食藥署今宣布「111年度春節複合式專案」已於11月5日啟動，透過加強查核、抽驗，確保業者製造、販售與供餐品質符合規定。

食藥署指出，今年在銷售端抽檢1780件，檢出42件不合格，共裁處166萬元，其中以農藥殘留24件最大宗，其次為重金屬不合格11件，像是竹笙、花椒、葉菜類等產品。

今年專案稽查對象涵蓋春節應景食品製造業者、年貨販售業者與年菜餐廳業者，稽查重點包括食品良好衛生規範、食品業者登錄、標示正確性及定型化契約等，另視產品類型及風險狀況檢測農藥、動物用藥殘留、食品添加物及衛生標準等項目。

食藥署呼籲，業者應落實自主管理，如果經查食品良好衛生規範不符規定，會違反《食安法》第8條第1項，經限期改正而屆期不改正者，依同法第44條可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；如果食品業者不符登錄規定或不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定使用者，可以同法第47條處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食品藥物管理署南區管理中心副主任蔡佳芬提醒，民眾採購時應注意食品標示資訊與品質，像是金針產品味道較酸，可能就有使用過量漂白劑、香腸出油嚴重，可能是使用亞硝酸鹽過量。

蔡佳芬也分享，蔬果農藥殘留多，食用前可徹底用流水清洗，並去蒂、去皮烹調，降低農藥殘留，也可向較有信譽的廠商購買，較有保障，也要注意販售環境並妥善保存，留意食品新鮮度並於保存期限內盡快食用完畢。

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