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早餐店點厚片吐司！他上桌一量厚度傻眼　眾嗨爆：有夠佛

▲原PO日前到早餐店點厚片吐司，竟發現厚度比50元硬幣直徑還大。（示意圖／取自Pixabay ）
▲原PO日前到早餐店點厚片吐司，竟發現厚度比50元硬幣直徑還大。（示意圖／取自Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 14:01:06

「這個這麼厚只要20，也太佛了吧！」在這個萬物皆漲的時代，遇到佛心店家總令人特別感動，近日就有一名網友表示，他日前到早餐店點厚片吐司後，上桌竟發現厚度比50元硬幣直徑還大，令他驚喊：「這樣我不是中午也不用吃了嗎？」 

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該名網友昨（30）日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示在高雄某間早餐店點了一個厚片吐司，一端上桌竟見吐司比平常還厚，原PO還拿50塊硬幣出來比對，發現厚度比硬幣直徑還多出許多，讓他直呼：「不是啊，老闆娘妳這樣厚片烤吐司賣我20，我不是中午也不用吃了嗎？」 

▲原PO吃早餐時，遇到佛心店家給超厚的厚片吐司。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）
▲原PO吃早餐時，遇到佛心店家給超厚的厚片吐司。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）
貼文一出，網友驚訝紛紛留言，「太佛心了啦！」、「這是厚片還是棺材板？有夠厚耶」、「佛心」、「有這種店是消費者的福氣欸，真好」、「也太厚了吧，真材實料欸」、「好划算」、「誇張！我這邊有些飲料店也有賣厚片吐司，一片都賣到30甚至35都有，這個這麼厚只要20，也太佛了吧！」、「真•厚片吐司」。 

另外也有不少網友跪求地址，「給個地址吧⋯這厚度40也算可以」、「這厚片很可以！！！可以問是那間嗎」，對此就有吃過的內行人透露，這間店址在六合夜市附近，使用關鍵字在網路上就能查到，還有在地人分享心得「上次特地去吃看看，好吃」、「上次點二塊根本吃不下」。（編輯：賴禹妡） 

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