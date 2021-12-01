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背書彭帥安危　國際奧會否認是怕觸怒北京

▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）
▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）

文/中央社

2021-12-01 15:11:05

（中央社蒙特婁30日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）今天否認，國際奧會替中國女網名將彭帥的安危背書，是不想觸怒主辦2022年冬季奧運的北京。

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前網球女雙世界排名第一的彭帥在社群媒體張貼訊息，指控前中國副總理張高麗性侵之後，近3週以來，她的下落持續成為國際關注焦點。

11月21日國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）和彭帥視訊30分鐘，彭帥告訴巴赫自己和親友一起，安全無虞。

「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，國際奧會關注的似乎只是讓奧運順利舉行，而不是運動員的福祉，但這樣的說法遭到龐德強烈否認。

龐德在加拿大蒙特婁（Montreal）接受路透社電話訪問時表示：「那完全是子虛烏有…大家都很關心她有沒有怎麼樣。」

「所以國際奧會所做的，就是悄悄地讓我們的主席、我們運動員委員會（IOC Athletes’Commission）主席，以及我們一位中國的資深委員互相聯繫，然後和她聯絡，她很高興我們打給她。」

人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）上週批評巴赫，未公開說清楚是否問過彭帥有無聯繫律師，或是想不想對重大性侵指稱提出告訴。

龐德表示：「從奧委會的角度，我們要做的就是詢問『你還好嗎？』他們的集體結論是她還好，沒有受到脅迫，那就是我們想知道的。」

他說：「現在其他人都在說『你原本應解決這個性騷問題』，在一段30分鐘的通話中？無論在哪個國家，這些事情都需要很久才能解決。」

龐德說，巴赫打算明年1月去北京時再和彭帥見面，龐德還表示，他覺得國際奧會的批評者，似乎只是因為不能聯絡上彭帥本人，才對視訊內容有意見。

龐德說：「在那次（通話）之後，外界態度似乎發生了變化。所有無法與她聯絡上的人都說『國際奧會搞砸了』、『都是中國人策劃的』等等。」

「這是一位3屆奧運選手，奧運大家庭當然為她擔心。我的猜測是，中國政府知道這可能是真正的燙手山芋，所以似乎沒有干涉通話或做出類似的事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1101201

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