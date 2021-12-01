首度導入 LED Matrix 矩陣式頭燈及環保座艙　小改款 Škoda Karoq 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，小改款 Karoq 在車頭部分換上更立體的直瀑式水箱罩，保險桿兩側也加入立體的通風口造型，頭燈延續分離式燈具設計，首度導入 LED Matrix 矩陣式燈具，內部 LED 導光條排列方式也有所調整，日行燈改為 2 段式，燈具整體造型也更為纖細，車尾將行李廂蓋頂端的擾流尾翼，保險桿下方飾板中的擴散器造型也有所更新，LED 尾燈換上更銳利且縮小化的設計，內部的水晶切割設計也更為精緻。至於 Sportline 車型則換上專屬的黑化運動套件。
內裝方面，小改款 Karoq 在承襲 VarioFlex 聰明變後座椅之外，換上新款座艙飾板，也提供稱為 Eco Pack 的回收材質環保座椅及門板扶手選項，副駕駛座椅導入電動調整及腰靠調整功能，空調升級為三區獨立恆溫式，儀錶板提供 10.25 吋或 8 吋虛擬座艙，多媒體螢幕為 9.2 吋，車內氣氛燈照明範圍延伸至後座。而 Sportline 車型則換上菱格紋皮質包覆座椅搭配類碳纖維座艙飾板。
安全科技方面，小改款 Karoq 在既有的聰明 EYE 輔助科技的基礎上，導入 Park Assist 停車輔助、Trailer Assist 拖車輔助、Area View 環景影像輔助、Travel Assist 智慧車陣穿梭系統及 Crew Protect Assist 乘員防護輔助系統。
動力配置方面，小改款 Karoq 提供 1.0 TSI EVO 直三 6 速手排、1.5 TSI EVO 直四 (6 速手排或 7 速 DSG) 及 2.0 TSI EVO 直四 7 速 DSG 4x4 共 3 款汽油選項，加上 2.0 TDI EVO 直四共 1 款柴油選項，其中 1.0 TSI EVO 可輸出 110ps 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，1.5 TSI EVO 可輸出 150ps 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，2.0 TSI EVO 可輸出 190ps 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，2.0 TDI EVO 可輸出 116ps 最大馬力及 300Nm 峰值扭力 (DSG 為 250Nm) 或 150ps 最大馬力及 340Nm 峰值扭力 (DSG 4x4 為 360Nm)。
Karoq 於 2017 年問世，承襲 K 開頭 Q 結尾的 Škoda 新世代休旅家族命名風格，定位在 Kodiaq 之下，問世迄今已在全球 60 個市場售出超過 50 萬輛，除了在母國捷克生產外，Karoq 也在斯洛伐克、俄羅斯及中國大陸製造，如今已成為 Škoda 旗下繼 Octavia 後第二暢銷的產品。國內市場方面，Škoda Taiwan 選在 2018 年 5 月正式引進 Karoq 車系，於今年 1 月時推出台灣黑熊特仕版。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤小改款 Karoq 車系引進國內的最新消息，敬請鎖定。