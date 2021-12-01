科技領先 小車標桿　第六代小改款 Volkswagen Polo 230 TSI Style 試駕

新在哪裡？

●第六代小改款車型

●搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組與新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈

●車尾換上 LED 高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈

●外觀採用全新保險桿和下氣壩設計

●230 TSI Style 車型搭配 17 吋 Tortosa 鋁圈

●全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰

●原廠也重新定義車系的編成名稱，過往 Trendline、Comfortline 和 Highline 的命名原則已由白話的名詞取代。

●Level 2 半自動駕駛輔助系統

●Style 車型搭載 10.25 吋全邏輯數位化儀表

●三幅式真皮多功能方向盤和換檔撥片、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay)

●新增手機無線充電裝置

●Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調

●在座椅部分，230 TSI Style 配有 ArtVelours 類麂皮座椅，椅面質感較傳統型座椅更加細緻

●動力方面，Polo 230 TSI Style 搭載 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓引擎，擁有 110ps 最大馬力和 20.4kgm 最大扭力

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第六代小改款 Polo 在國內首波推出 230 TSI Style 車型，預售價為新台幣 91.8 萬元起。

小改款 Polo 在車頭換上全新保險桿和下氣壩設計，水箱罩導入新世代家族設計的連貫式 LED 定位燈。

小改款 Polo 的車身長寬高分別是 4,074x1,751x1,451 (mm)，軸距則為 2,552mm。

水箱罩下方增加家族化的 LED 定位燈，當開啟小燈或近燈會點亮。

230 TSI Tech 以上車型導入 LED Matrix 矩陣式頭燈，支援 DLA 動態頭燈自動切換功能。

230 TSI Style 車型足踏 Tortosa 鋁合金輪圈，配胎為 215/45R17 的 Continental ContiPremiumContact 5。

小改款 Polo 的尾燈自先前的單件式改為跨入尾門的兩件式設計，內部 LED 導光條排列方式頗具科技感，在煞車時會熄滅水平的三塊形小燈，變為垂直的煞車燈，而方向燈更支援動態顯示。

行李廂蓋中央換上新世代 Volkswagen 廠徽，內建倒車攝影鏡頭及尾門開關，POLO 車型銘牌位於其下方。

小改款 Polo 運用軟質塑料製作儀錶台，230 TSI Style 採用 Deep Iron Gray (流光灰) 座艙飾板。

Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表為 Style 及 R-Line 車型的標準配備，兩側以 LED 燈號呈現水溫及油量，螢幕內容可透過方向盤右側的 VIEW 按鍵切換，判讀性佳。

方向盤採用三幅式設計，表面施以真皮包覆，兩側設有多功能操作按鈕及換檔撥片，整體握感舒適，還可進行四向手動調整。

小改款 Polo 全車系標準配備 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機，內建 MIB 3 系統，支援手勢控制、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含有線 Android Auto 及無線 Apple CarPlay 智慧手機連結)，也可對應藍牙行動通訊系統、串流音樂播放及 USB 多媒體插孔 (Type-C)，操作上頗為流暢。

Tech 以上車型配備 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，內建抗過敏原活性碳車內空氣過濾器，溫度控制可採用滑動或直接點按，帶來一定程度的盲操作性。

中控台下方配置 2 組 USB Type-C 插座，手機無線充電裝置為 Tech 以上車型的標準配備，不僅底座具止滑功能，外框也加入階層設計來確保行駛時的穩定性。

小改款 Polo 換上新款排檔頭造型，中央鞍座整合引擎啟閉按鈕、怠速熄火開關、Park Assist 自動停車輔助系統開關及 PDC 前後停車導引系統開關。

小改款 Polo 維持採用傳統手煞車拉柄設計，前端施以真皮包覆，右側設有 2 組不具夾緊功能的置杯座及 12V 插座，後方還提供置物凹槽。

掀起中央扶手後可見到一處植絨的置物空間。

Style 車型採用 ArtVelours 皮質 / 類麂皮包覆座椅，雙前座均為手動調整，發泡綿設定軟硬適中，包覆感與支撐性均達水準之上。

後座頭部空間受惠於車頂造型平整而不致侷促，兩側腿部空間亦符合此級距水準，不過腳步空間則因中央隆起及雙前座椅底座設計而略受影響，但外部座椅的椅墊延伸設計對於腿部的支撐頗有助益。

後座乘客享有 2 組 USB Type-C 插座，但未配置空調出風口。

附表為本站實測座艙空間之數據。

行李廂標準置物空間為 351 公升，透過後座椅背 6/4 分離傾倒之下可提升至 1,125 公升之譜，內部格局方正平整。

行李廂底板下方未配置備胎，但提供補胎工具，多出的空間也可座位收納物品之用。

附表為本站實測行李廂空間之數據。