給釣竿而非給一簍魚！高市府毒防局辦理木工職場培力

高市府毒品防制局為讓藥癮個案能順利復歸社會，強調技能培訓優先就業媒合，特別辦理「職場技能體驗」系列課程，讓參與學員從實作中了解各行業核心技能、適性評估並從中獲得成就感，降低不適應職場的衝擊，今(1)日在大匠座木工教室，讓學員DIY製作實用家具體驗木工技能，大匠座向來致力於木作技藝、教學跟創作，教學經驗豐富，也是勞工局委外木工職訓課程的單位。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-01 21:45:37
毒防局局長林瑩蓉表示，實務經驗上導致個案就業媒合銜接困難常見三大原因：藥癮者自信心低落、未具一技之長或技能不足、就業意願低。因此，推動「就業一條龍服務」，強調技能培訓應優先就業媒合，同時以「給釣竿而非給一簍魚」的概念進行培力，垂直提供從職前評估、職業訓練到就業媒合的三合一服務，讓個案能順利銜接職場投入就業，強化穩定就業的基礎。
毒防局安排木製家具職能體驗課程，聘請木工師傅教導學員從選木材、研磨、鑽孔、倒角、組裝、塗裝，到完成實用的家具，不僅是培訓學員學習一技之長的「眉角」，DIY操作木工製作的應備器具、技巧與職業安全，同時也教導學員「做好一件東西」與「趕快做完一件東西」，有心性與觀念上的差異。
參加本次木作家具職能課程的學員表示，木工講求細節精準，透過不同木材的特性，展現成品的美感，並滿足使用者的需求，因此心思要細膩、有創意兼具實用性，能自己完成作品，很有成就感。
毒防局已辦理飲料調製、麵包烘培、手沖咖啡及手工皮件等多元職能體驗課程，學員反應非常好，有些學員連續參加好幾場，參加學員能事先體驗各行各業的技能，有助於確定自我職涯規劃的喜好與方向，也提升未來投入相關領域就業的自信心。
高市毒防局不定期辦理各項多元輔導活動及職能體驗課程，歡迎撥打毒防諮詢專線0800-770-885洽詢。
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