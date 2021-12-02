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徜徉鄒族部落優遊吧斯
來到阿里山腳下，不上山就不算來嘉義，迎著涼爽的秋風，我們一路驅車往高探索，首站來到鄒族部落所在的優遊吧斯，在「鄒族」語中，YUYUPAS這個字義代表精神與物質都「富足安康」的祝福語。這座位於海拔1,300公尺的阿里山鄉樂野部落，山巒清新、視野遼闊，有如世外桃源，除了享受優質阿里山茶與咖啡，也能品嚐在地阿里山風味餐、觀賞鄒族特色歌舞文化表演，置身於「茅達諾劇場」時，一望無際的茶園之美盡收眼底。
奮起湖尋找星空小木屋
昔日的奮起湖，是阿里山森林鐵路的中繼站，不僅僅是鐵道沿線的最大的車站，也是唯一擁有雙月台的站點。奮起湖的便當有名，就是因為過去交通不便、車程往來長達7小時，身為中繼站的奮起湖就成為伐木工停留休息的場域。奮起湖一帶的房舍依山而建，火車站下方就是旅客最愛的奮起湖老街，街上可以買到、嚐到各式各樣的風味美食，從鐵路便當、山葵醬料、麻糬、愛玉等等，應有盡有。
車站旁的奮起湖車庫，除了展示蒸汽火車，牆面還有阿里山森林鐵路的歷史與介紹，宛如另類的火車展覽館。好姊妹們一路說說笑笑，漫步前往插畫藝術家幾米的繪本改編電影場景「星空童話小木屋」，彷彿走進一座夢幻森林，即將展開另一場奇幻之旅。
景點資訊
嘉義市東公有零售市場
地址：嘉義市東區中山路199號
電話：05-225-4321
YUYUPAS優游吧斯
地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號
電話：005-2562788
時間：09:00-17:00
消費：平日300元
這篇文章 嘉義景點｜徜徉鄒族部落享清新茶香 奮起湖尋幾米繪本星空場景 最早出現於 行遍天下旅遊網