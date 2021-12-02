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5G救護車為亞東紀念醫院與遠傳電信結合各自強項共同打造，能夠即時傳輸影像及數據，目的在於讓醫護空出雙手救護更安心，同時裝載智慧傷口拍照，AI輔助自動測量傷口大小、深度與溫度，在精準醫療上精益求精。
亞東紀念醫院急診醫學部蔡光超主任進一步說明，5G救護車為醫護提供4道：眼到、耳到、手到、心到，能夠開展更多方面的運用，除基礎的到院前、轉院應用，更為偏鄉遠距運用以及災難現場帶來實質效益。
智慧防疫病房 抗戰頑惡疫情
為戰勝疫情，亞東醫院提出「防疫機器人、智慧眼鏡、重症戰情室」攜手三大科技廠，設計協作方案，為醫護帶來更加便利的照護模式，降低染疫風險。
【防疫機器人】出入隔離病房的好幫手
醫護透過遠端遙控操控裝載智慧攝影機的機器人的移動進入病房，拍攝所需影像，並藉此與機器人身上螢幕使病患得以與醫護對談、溝通，同時機器人具有托盤，可以將物品或藥品置放於上送達隔離病房。
【智慧眼鏡】協同照護站 有共視就有共識
在前線穿戴智慧眼鏡的醫護同仁將第一視角所見即時傳遞給後方的協作團隊，協作團隊可以在回傳的影像上加上註解，讓前方戴眼鏡的同仁獲得更完整的資訊。
透過視訊會議平台，邀請更多團隊甚至家屬加入，讓支援前線的資源更擴大，溝通更無礙。
【重症戰情室】精準照護 24小時監控病情
重症戰情室病房內配置高倍數的智慧攝影機來監控病房的關鍵資訊，使醫護可以隨時掌握病患的病情發展，且可根據病人的病情規劃自動攝影的路徑以拍攝關鍵畫面。
與中研院共造國家生技研究園區智慧醫療計畫
亞東醫院為園區智慧醫療計畫重要一環，研發通往商品化的橋樑，不單為前臨床試驗，而在真正商業化前的十字路口進行臨床前的市場探索，藉由研發團隊與臨床醫生的充分討論，決定是否投入研發的關鍵步驟。投入臨床後，參與計畫的廠商可以優先媒合至亞東醫院作臨床實證，獲取最精準的實驗數據。
2021台灣醫療科技展期間為12/2（四）至12/5（日）， 歡迎醫療機構、企業及民眾親臨會場攤位，進一步了解與體驗最先進的醫療技術。
資料來源：健康醫療網 【2021科技醫療展】亞東醫院攜手科技大廠 展現智慧創新實力
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