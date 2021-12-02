漲幅幅度 1 萬 ~ 6 萬元　Toyota 2022 年式新車將全面調漲 !

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根據本站獲得的資料，Toyota 在國內現售的國產車與進口車，包含 Yaris、Vios、Altis、Sienta、Corolla Cross 等，以及 Corolla Sport、C-HR、Prius PHV、Hilux、Alphard HEV 全車系，在 2022 年式價格都有所調漲。
其中國產車部分，Yaris 調漲 1 萬元、Yaris Crossover 調漲 1.6 萬；Vios 調漲 1 萬元；Altis 汽油車型方面，經典版調漲 1.6 萬元、Altis 豪華版調漲 1.4 萬元、尊爵版調漲 1.4 萬元，其餘等級為 2 萬元；Altis 油電車型部分，尊爵版調漲 1.6 萬元，其他等級為 2 萬元；Corolla Cross 汽油車型方面，安心版調漲 1.4 萬元、豪華版調漲 1.6 萬元、尊爵版調漲 1.4 萬元、GR 版調漲 2 萬元，Corolla Cross 油電車型方面，豪華版調漲 1.4 萬元、尊爵調漲 1.6 萬元、旗艦調漲 2 萬元、GR 版調漲 2 萬元。
進口車方面，Corolla Sport 全車系調漲 2 萬元；C-HR 全車系調漲 2 萬元；Prius PHV 全車系調漲 2 萬元；Hilux 全車系調漲 3 萬元；Alphard 全車系調漲 6 萬元。從以上車種來看，僅有 RAV4 還尚未進行調整的動作，而其餘車種將在 2022 年 1 月起生產的新車車上才會調整價格，也意味著有購車需求的消費者想要獲得優惠勢必要加緊腳步了。