成立5年小新創　掌握線上交易金流逾500億元

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那天晚上，喬睿科技的工程師們在線處理各種突發狀況，直到凌晨3時多才陸續下班。喬睿科技共同創辦人之一、TapPay商戶事業部副總經理廖宗綸坦言，國內電商平台與支付業者在大型線上購物節的消費體驗上，仍有許多進步空間，「今年的雙11交易量瞬間峰值是去年的2到3倍，還好我們系統能自動彈性擴充，每秒最高可處理1200筆交易，是一般銀行給客戶的TPS（每秒處理事務量）的4到5倍。」
很難想像，眼前這位年僅30歲的年輕工程師，以及他背後的50多人的團隊，在創立5年之內，就搶下每年台灣規模逾500億元、近4成的線上交易金流生意。
先拚行動支付 跌倒後轉型
2015年，正是全球支付業者補貼戰打得如火如荼之際，廖宗綸與喬睿科技創辦人莊凡頡跟上浪潮，推出第一代行動支付錢包，在校園推廣行動支付。 當時的TapPay就將聲紋壓碼（DBST）應用於電子錢包，不需要掃碼、不用換SIM卡、也不需要NFC近場通訊功能，就可以「嗶」支付，免去跳轉層層頁面，體驗相當順暢，因而獲得多家銀行力挺合作。一度拿下北科大、交大、政大校園支付的3成市占，也獲得宏碁基金會龍騰微笑創業競賽百萬獎金。
然而，一年後，銀行行銷預算用罄，不再補貼，但街口等其他支付競爭對手仍狂發補貼，消費者變心很快，TapPay市占從30％直接掉到不到1％，「確定支付錢包不是一個可持續性的商業模式後，我們決定往後退一步，做介接的支付網關（payment gateway），」廖宗綸說。
由於團隊在協助商店介接銀行金流和資訊流時，發現銀行所釋出的API（應用程式介面）規範多、設計邏輯陳舊，很難和這個時代的工程師溝通，而且API要夠穩定，才能支援前端的支付錢包，他們發現這個痛點，也認為潛力很大，便決定重新推出一套專門為線上交易設計、有別於傳統紅陽、藍新、綠界的支付網關產品。
恰巧美國蘋果公司也決定於2017年上線Apple Pay，預先來台灣接觸合作銀行和支付業者。然而一月訊息釋出，3月底就得上線，還要預留1個月的時間讓蘋果跑完內部流程審核，所以只有不到3週的時間開發。
「雖然覺得不可能，但還是想試試看，」廖宗綸說，蘋果要求的比銀行更多，邏輯和規範都不一樣，認證都須符合國際規範，加密技術、交易後台、金流、UI／UX（使用者介面）設計都要整套做好送審，連demo測試環境也要做好。多項技術工程讓團隊超過兩週沒日沒夜趕工，終於在自有的支付網關上完成Apple Pay模組架設，2月底得知通過Apple審核後，才鬆了一口氣。
十幾天不睡 拿下蘋果支付
「我們以為會有很多家競爭，結果上線那天，官網公告出來的合作廠商竟然只有TapPay，其他同業都是5月之後陸續才接上，」廖宗綸還興奮到把官網的公告截圖保存下來。
打入蘋果供應鏈讓TapPay獲選為KPMG百大金融科技（Global Top 100 FinTechs），為當年台灣唯一入榜者，後來也成為國際發卡組織VISA及MasterCard發展代碼化技術上，在亞洲唯二的合作夥伴之一。
目前TapPay平台上，已整合了7種支付方式、15家收單銀行，及5大國際發卡組織的API，台廠是方、伊雲谷則是其系統支援商。10月底TapPay更成為亞太區首家支援Apple Pay「免註冊開通」、「延後付款」、「App Clip」等新功能的金流支付品牌，成為亞洲唯一一家蘋果大特店（可提供Apple Pay Mass Enablement API服務）。
「努力跟上蘋果，的確是促使我們在每一個轉折時邁出第一步的主因，而TapPay的價值就在於讓複雜的開店和支付流程更簡化。」廖宗綸說，創業時會取名為喬睿Cherri，就是想要仿效Apple以水果命名，也把字尾的y，改成iPhone的i，在程式設計上也向蘋果的極簡看齊。
「喬睿的API真的很簡潔，頂多十幾句，或已經模組化，很方便開發者介接，因為金流不是他的主要業務，資訊流的串接才是。」一位信用卡業者觀察，喬睿的競爭力在於能敏捷地採用各種最新技術來架構新一代的支付系統服務，迅速提升支付體驗，協助商家盡快提高營收，可對標到美國知名線上支付服務提供商Stripe；反觀其他在線下業務已有相當規模的同業，比肩的是線上線下均布局的Square，由於不急於更新線上支付技術，無形中就讓喬睿能在夾縫中卡到位。
亞洲都有客戶 業務再擴大
目前，在台灣、日本、東南亞，已有超過8000家線上商戶和電子錢包透過TapPay介接線上支付，客戶有大型電商平台、共享移動服務、旅遊業者、開店平台等。「TapPay技術很好，」一位新創圈的工程師對喬睿讚譽有嘉，由於新創業者要盡快讓產品上市，才能超前對手，因此特別願意與動作迅速積極的TapPay合作。
「我們很少行銷自己，連粉專都沒在經營，都靠業界口耳相傳，」廖宗綸表示，喬睿每年營收兩倍數成長，除了TapPay透過代碼化加密技術保護消費者個資外，去年再發展出新業務——交易風險監控服務Cherri X，運用大量交易數據結合AI運算引擎，在提升交易體驗的同時，也能防範盜刷與偽冒交易，「讓你剁手剁得快又安全，也減少商家的客訴與損失。」
雖然是才起步5年的新創，但喬睿已有資金「正循環」支持持續開發，下一步，勢必走向上市掛牌，不過要在哪個市場掛牌？廖宗綸語帶保留，「怕做不到被市場恥笑，但希望優先爭取到的是策略夥伴，募資倒是其次。」
廖宗綸說，他一直希望能推出類似MarketPlace的平台，讓金流供應商把服務上架到平台上，由商家自己去選取，打造他們想要的服務；蘋果、國泰、momo、LINE都想做，但由喬睿做的話，產業意義肯定又有所不同。