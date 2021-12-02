引進 P250 R-Dynamic SE 單一編成　第二代小改款 Jaguar XF 正式在台上市

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第二代小改款 XF 於去年 (2020) 10/6 登場，國內市場於今年 3 月時在經濟部能源局的油號測試中現身，因疫情等種種因素而延遲至近期才推出。外觀方面，小改款 XF 車系換上新款前後保險桿造型、新款雙 J 造型日行燈、新款燻黑 LED 導光尾燈組 (附鍍鉻飾條) 及新款水箱罩，營造更洗練的視覺效果。P250 R-Dynamic SE 標準配備高階 LED 頭燈、R-Dynamic 專屬套件及 19 吋 5 幅 5106 式亮澤銀色輪圈。
內裝方面，小改款 XF 導入新款 11.4 吋曲面 HD 觸控螢幕，線傳排檔桿造型也有所更新，輔以 12.3 吋高解析度全數位化儀錶來提昇科技感，並在座椅旁加入 Est.1935 Jaguar Coventry 字樣標籤，彰顯品牌歷史之悠久。配備部分擁有 Pivi Pro 系統、紫外線隔絕擋風玻璃、檀木黑車頂內篷、手勢操控電動遮陽簾、可調式車室氛圍燈、手機無線充電、抬頭顯示器、全景式電動玻璃天窗、電動啟閉尾門、ClearSight 電子車內後視鏡、ASPC 全地面起步輔助系統、TVbB 煞車控制扭力轉換系統、Grained Leather 雙前座 16 向電動調整座椅含記憶功能、360 度 3D 環景攝影、車門吸附緊閉功能及 Meridian 400W 音響。
動力配置方面，小改款 XF P250 採用改良版 2.0 升 Ingenium 直列 4 缸渦輪增壓引擎，於 5,500rpm 時可輸出 250ps 最大馬力，於 4,500rpm 時可輸出 365Nm 峰值扭力，搭配 JaguarDrive Selector 8 速手自排變速系統，搭配後輪驅動，平均油耗為 12.5km/L。
現行 XF 車系屬於第二世代，自 2015 年紐約車展發表以來，經歷約莫 5 個年頭的發展，針對造型設計進行更新，並導入更新潮的科技配備，國內市場以豐富的配備導入單一編成，對於喜愛英式豪華大型房車的族群應頗具吸引力。