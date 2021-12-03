首度提供四驅選項　BMW M3 Competition M xDrive / M4 Competition M xDri

我是廣告 請繼續往下閱讀
BMW M3 Competition M xDrive 與 M4 Competition M xDrive 為該車系首度導入由 BMW M GmbH 調校的 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統，透過 BMW xDrive 智慧型可變四輪傳動系統與 M 運動化差速器構成，可主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速將引擎動力分配至前軸或後軸，提升行駛濕滑泥濘道路或激烈操駕時的穩定性。
而 M xDrive 跑車化可調式四輪傳動系統中的分動箱 (Transfer Case) 利用電控式多片離合器，可將扭力在前後軸間分配，M 運動化差速器則藉由主動鎖定後輪差速器來左右分配 0-100% 扭力，平時輸出以後軸為主。擁有四驅之後，BMW M3 Competition M xDrive 與 M4 Competition M xDrive 的 0-100km/h 加速較後驅車型快 0.4 秒，需 3.5 秒即可達成。
車主還可透過 M Set Up 車輛動態設定中選擇三種不同的動力傳輸，包括偏向後驅的 4WD 四驅模式、4WD Sport 運動話四驅模式及 2WD 後驅模式，搭配十段式 M 牽引力控制系統還可帶來甩尾的效果，並透過 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統紀錄來掌握駕駛表現。另外還可將喜愛的模式儲存於方向盤兩側的紅色 M 車輛動態設定快捷鍵（M1/M2）。
擁有四輪驅動選項後，M3 / M4 車系總算如同德國主要競爭對手 Audi RS 4、Audi RS 5 及 Mercedes-AMG C 63 S 4MATIC+ 等車款擁有更穩定的驅動方式選項，但喜愛純後驅的族群也保有經典的選擇，對於車系的銷售表現相信會有所助益。