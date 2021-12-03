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為了解台灣愛滋感染者的生活品質狀況，台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會與台灣露德協會進行台灣首個「愛滋感染者生活品質調查」。此次調查請感染者以1-5分（1=極不好；5=極好）進行生活品質的自我評量，總分為3.4分、換算百分單位為68分；其中，各面向的分數以心理健康（62分）與社會關係（64分）兩個項目得分最低。進一步交叉分析顯示，無共病、服藥順從性佳以及醫病關係較好會與醫師/個管師討論病情的感染者生活品質較佳。
病毒穩定控制 管理自我健康助提升生活品質
台灣愛滋病護理學會柯乃熒理事長表示，這次研究運用世界衛生組織生活品質調查問卷愛滋版（WHOQOL- HIV BREF）做基礎，評估生理健康、獨立感（如工作能力、日常生活自理）、心理健康、靈性（如個人信念、對未來之焦慮等）、社會關係（如社會支持、關係狀況等）與環境健康（如生理與安全指數、健康保險等）等六大指標，希望了解台灣愛滋感染者生活品質現況並做為長期追蹤的開始。
近3成感染者被拒診 逾7成感染者擔心老年無依
根據該調查報告，25.7%的感染者曾有身份揭露而被拒診的經驗，雖然相較過去幾年感染者已經更願意向醫護人員揭露自己的感染身份，但仍有超過半數的感染者擔心自己會因此被拒診；另外，也有7成感染者擔心自己年老時生病會無人照料，甚至因為感染身份而被看護機構、看護拒絕服務。
病毒量測不到就不具傳染力 弭平社會汙名與歧視
此外，也有近4成（38.9%）的感染者認為「愛滋感染身份」是生活壓力來源之一，而生活壓力大者生活品質也較差；據統計，超過3成的感染者會因為感染而減少與伴侶（42.2%）、家人（31.3%）以及朋友（32.8%）的接觸，而與親友的疏離也是讓生活品質變差的因素之一。台灣愛滋病學會洪健清理事長強調，希望大眾可以認識病毒量測不到就不具傳染力，「U=U」的觀念，停止對愛滋病毒的不理性恐懼。
資料來源：健康醫療網 近3成愛滋感染者曾被拒診！ 自評生活品質僅68分
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