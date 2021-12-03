品牌第二款純電動車　Lexus RZ 將在 2022 年登場

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RZ 將採用 Toyota 旗下的 e-TNGA 平台打造，與 Toyota bZ4x 及 Subaru Solterra 互為雙生車。從圖片來看，RZ 承襲 Lexus 家族化的設計語彙，師法今年 3/30 發表的 LF-Z Electrified 概念車，車頭配置 Spindle Grille 紡錘式水箱罩搭配 L-shaped LED 導引條日行燈及 LED 頭燈組，車尾採用橫條式 LED 尾燈，LEXUS 字樣鑲嵌於其中。
目前 Lexus 尚未揭露規格與細節，從雙生車 bZ4X 來看，RZ 應也會提供 2WD 前驅與 4WD 四驅版本，其中前驅版本採用 150kW 最大馬力，0-100km/h 加速表現為 8.4 秒；四輪驅動版本前、後軸各搭載一組 80kW 電動馬達，合計綜效輸出為 160kW，0-100km/h 加速則有較優異的 7.7 秒表現。續航力方面，原廠公布在 WLTP 規範測試下，前驅版本約可達 500 公里、四驅版本則有 460 公里的表現，實際規格有待 Lexus 原廠證實。
Leuxs 旗下的第一款純電動車為 2019 年廣州車展時發表的 UX 300e，國內市場由總代理和泰汽車於今年 9/29 以單一編成引進，建議售價為新台幣 169.9 萬元起，該車基於 TNGA 平台中的 GA-C 底盤打造，而非如 RZ 般採用電動車專屬的 e-TNGA 平台打造，對於品牌推廣電動化將有正面的影響，7Car<小七車觀點> 將在正式發表時帶來更詳細的報導。