搭載 12.3 吋數位儀表/ 2.0 升Hybrid 油電系統　歐規 Toyota Corolla Cross 登場

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首先在外觀方面，歐規 Corolla Cross 造型上與國產規格相差無異，車身尺碼分別為長 4460mm、寬 1825mm、高 1620mm，軸距 2640mm，最大的變化在於頭燈與尾燈採用與日規相同的排列組合，視覺上的銳利度更高。車尾方面，原先 Corolla Cross 字標移至尾門左側，並取消 Cross 的字標。
進入到車內，整體鋪陳與其它市場一致，但駕駛座前方採用了 12.3 吋全數位儀表板以及配備 10.5 吋中央多媒體系統，配備無線 Apple CarPlay 和有線 Android Auto 連接，以及 Toyota Smart Connect 套件。除此之外，歐規車型也配有全景天窗設計，大幅度滿足戶外需求。
安全表現方面，歐規 Corolla Cross 配備最新一代 Toyota Safety Sense 與停車輔助系統，其中 TSS 的 PCS 前方預警系統新增了低速油門加速抑制與路口對向來車偵測，支援煞停功能，同時全速域 ACC 以及車道跟踪輔助 (LTA) 和道路標誌輔助 (RSA) 系統也重新優化。另外還有離車安全輔助 (SEA) 、盲點偵測 (BSM)、自動遠光燈系統 (AHB)、Toyota Teammate Advanced Park 停車輔助、環景系統 (PVM)、後方交通路口偵測含煞停 (RCTAB) 和低速聲納警示 (ICS) 等等。
動力表現上，歐規 Corolla Cross Hybrid 配備第 5 代 2.0 升油電科技，配備鋰離子電池，並提供 FWD 前驅以及 i-AWD 四驅兩種驅動方式，綜效輸出達到 146kW/197hp，使其 0-100km/h 加速僅需 8.1 秒。
Corolla Cross 自發表後即快速席捲汽車市場，以適中的尺碼、配備加上 Corolla 長久以來的市場形象，迅速累積不少的銷售量，可謂是目前市場當中最熱門的車款之一。而 Corolla Cross 在國內上市後也一直穩坐銷售冠軍寶座，這次歐規車型的推出，部分提供的科技配備想必對於許多現役車主心癢癢阿。