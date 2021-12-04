台積電研發工程師創業　搶攻汽車平台商機

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故事要從2011年說起，當時在台積電擔任研發工程師的江昱嫺、黃慕真聚在一起吃飯時，討論到：「如果繼續留在台積電的話，每個人的貢獻有局限性；出來闖的話，可以對這個世界發揮更大的貢獻。」於是，兩人的創業想法，在遇到賴政彥後，就在3個人的內心開始萌芽。
台大電機畢業的江昱嫺離開台積電後，遠赴德州大學奧斯丁分校的人工智能實驗室，全球知名AI大師Peter Stone門下，學習AI的技術理論與研究。回國後，江昱嫺、黃慕真及賴政彥，便在2017年共同創立麥迪創科技（以下簡稱麥迪創）。2021年11月，這家新創公司已經4度奪下CES創新大獎，不僅如此，首輛搭載麥迪創AI技術的中國汽車品牌車款，最快也將於2022年正式上路。
AI應用車款 明年上路
「在2017年創業之前，就預期汽車未來會有一個產業變革的大機會，也讓我們積極朝這方面去鑽研。」麥迪創董事長暨執行長江昱嫺清楚道出麥迪創一開始創業，就鎖定汽車領域的AI技術的背後關鍵，因為汽車的年產值是手機的十倍大。
一開始，麥迪創透過AI開發出ADAS（先進駕駛輔助系統）技術，可以偵測駕駛是不是疲勞、不專心等，避免駕駛過程不當的行為造成判斷力失準，導致車禍發生。「麥迪創經過研究分析，只要觀察駕駛的臉部特徵，如眨眼的速率等，就可以分析出駕駛的表現是否異常。」麥迪創技術長黃慕真指出，通常麥迪創開發的ADAS技術會有一個AI預先訓練的過程，會自我訓練判斷出駕駛異常的表現。
正常人從發生緊急事故到做出反應的時間通常只有0.4秒，若分心狀態下，會延長至0.9秒，在時速120公里之下，等於是已經開了16公尺，這可能就是引發車禍的關鍵。
甚至，為了讓導航更進階，麥迪創也開發一款3D AR HUD（搭載立體擴增實境技術的抬頭顯示器）技術，可以直接把導航路線投影到路面上，而不是擋風玻璃上，協助導航更順暢。「3D AR HUD除了有更立體的導航之外，也有DMS（駕駛行為監控）與Gaze Tracking（視線追蹤）的技術，才能精準抓取駕駛者的POI（興趣點）。」董事長特助賴政彥指出，結合這兩項技術，使3D AR HUD有更完善與精準的呈現，而且這兩種技術都在邊緣端涵蓋AI的自我學習與深度學習技術，同時保護駕駛者的隱私權。
抓住駕駛專注力而帶來商機，在抓住駕駛的眼球後，除了可以降低危險，背後更帶來龐大商機。「麥迪創的AI技術透過Gaze Tracking的軌跡學習，例如每30分之1秒偵測，並拍攝駕駛的眼球畫面一次，時間愈久，累積的影像愈多。更重要的商業價值是，可以知道駕駛在駕駛過程中對什麼事物感興趣。」麥迪創技術長黃慕真深入淺出地說明，麥迪創的最新AI技術—就是如何在行車過程中，透過數據分析把駕駛感興趣的訊息，也稱之為POI，投放到抬頭顯示器上，「未來會是很大的商業平台」。
不過，聽起來這麼龐大的運算量，麥迪創是怎麼做到的？黃慕真指出，「如果這些資訊都要再拋回雲端運算，那是費時耗能，但用我們的框架就不會，關鍵就在於AI自我學習。」
從Gaze Tracking、ADAS到3D AR HUD，麥迪創開發的AI技術最快將會於明年正式商用化，這些技術也正一步步帶領這家新創公司，走向開發在汽車領域的眼球經濟平台。「未來車子的市場成長性很大，但車子的應用平台還沒有領導者，這就是我們的機會！」黃慕真認為。