汽車、半導體帶動　企業淨利大躍進

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根據《日本經濟新聞》統計，截至11月15日，發布財報的1689家上市公司，上半年度淨利總額約為20.3兆日圓，是去年同期的2倍，也比2019年上半年度疫情發生前，還多出兩成；除了通訊、營建等6種產業外，其餘30種產業最終獲利狀況都改善。
豐田股價飆高 供應鏈受惠
日本市值最高的豐田汽車公司，儘管因半導體供應不足而被迫減產，仍藉由調整商品策略，例如新推出利潤較高的休旅車，加上日圓貶值，上半年度淨利是去年同期的2.4倍，達到1.5兆日圓，創歷史新高。豐田接下來會全力增產，彌補先前減產的數量，預估全年度淨利比前一年增加11％，為2.49兆日圓。
此外，豐田宣布要買回自家公司股票和增加配息，都使得股價連日創新高。豐田的供應鏈也跟著受惠，例如近年來強化自駕車、電動車零組件的電裝公司，上半年度由去年的711億日圓虧損，轉為淨利1127億日圓，全年度估計是前一年的2.7倍，達3360億日圓。
汽車消費復甦帶動了化學、鋼鐵等產業的需求。包括旭化成、三井化學、信越化學工業、三菱化學控股等6大化學業者上半年度淨利都增加，而且有5家向上修正全年度業績，主因是石化製品行情走高，汽車零組件和半導體材料需求旺盛。JFE控股、日本製鐵和神戶製鋼所3家鋼鐵業者，都向上修正全年度獲利預估。
除了汽車外，另一個牽引的力量是半導體，相關企業也繳出亮麗的成績單，最近股價創新高的企業中，即不乏這一類廠商。例如日本最大半導體製造設備商東京威力科創、生產壓力感測器和壓力計的長野計器、強項在汽車的半導體廠商瑞薩電子、生產檢測半導體用光罩內部缺陷裝置的Lasertec、半導體晶圓洗淨等設備握有高市占率的SCREEN控股公司等。
另一方面，吸引股神巴菲特投資的伊藤忠商事、三菱商事、三井物產等五大商社，都上修全年淨利預估，而且因為能源價格大漲，這三家商社淨利估計約七千億日圓，創下歷史新高。三大海運業者日本郵船、川崎汽船和商船三井公司，則第三次上修了本年度淨利。
觀察日本市值前10大公司，會發現和疫情前有很大的不同。除了第一名是不動如山的豐田汽車，分居第2、3名的基恩斯（Keyence）和索尼集團，這半年來股價成長力道也十分強勁。相較於安倍經濟學剛要起步的一二年底，索尼當時未能躋身50名內，而基恩斯則是35名；但在2019年底，索尼和基恩斯已分居第4、5名。
人力仲介 異軍突起進前四
基恩斯研發並製造工業自動化相關感測器、量測儀器等產品，上半年度淨利比前一年同期增加68％，為1417億日圓，刷新歷史新高紀錄。儘管該公司未公布全年度業績預估，投資人仍充滿信心。
索尼集團則在前社長平井一夫改革後，2017會計年度獲利創20年來新高，開啟大步復甦之路。2021度預估營業利益會比前一年增加9％，為1.04兆日圓，是豐田之外，第二家營業利益達到1兆日圓的日本製造業，主因是音樂、電影、遊戲和半導體業務都有好的表現。
比較不為人所知的是人力仲介業者Recruit控股公司，市值甚至超越日本電信電話（NTT），上升到第四名。Recruit一二年收購了美國求職網站Indeed公司，在美國企業求才若渴的情況下，拉抬了母公司業績，上半年度淨利是去年同期的2.6倍，達到1651億日圓，創歷史新高；全年則預估增加大約1倍，達到2585億日圓以上。
拜汽車、半導體相關需求之賜，東京威力科創、信越化學工業、日本電產公司也搶進前10名之內，接下來的業績和股價表現，都值得期待。