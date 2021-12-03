德國閃電旅行車　第六代 Opel Astra Sports Tourer 亮相

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外觀方面，第六代 Astra Sports Tourer 採用首見於 GT X Experimental Concept 概念車及 Mokka 量產車款上的 Opel Vizor 設計語彙，車頭配置內建 168 個 LED 模組的 IntelliLux LED 燈組，車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，尾翼中央整合直立式第三煞車燈，牌照框不若五門掀背車型設於後保險桿內，改至尾門中央。尺碼部分， Sports Tourer 較五門掀背車型的軸距加長 70mm 來到 2,732mm，車高也提升 57mm。
內裝方面，第六代 Astra Sports Tourer 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統，中控台螢幕向駕駛傾斜，搭配大幅減少的實體按鈕來構成操作介面，並換上全新的方向盤與 AGR (Aktion Gesunder Rücken) 認證的脊背健康座椅，中央鞍座採用操作界面更迷你的電子線傳排檔設計，營造出濃烈的現代科技感。
酬載機能方面，第六代 Astra Sports Tourer 的傳統汽柴油動力車型擁有 608 公升的行李廂標準置物容積，也具備 Intelli-Space 收納管理系統，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可擴充至 1,634 公升，至於插電式油電車型因鋰電池模組設於行李廂底板下方，使標準置物空間變為 548 公升，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒後可提升至 1,574 公升，全車系的行李廂門檻距地高約為 600mm。
動力配置與底盤方面，第六代 Astra Sports Tourer 採用與同屬 Stellantis 集團的 Peugeot 308 相同之 EMP2 模組化平台打造，提供最大馬力輸出介於 110hp 至 130hp 間的傳統汽、柴油引擎，與最大綜效馬力 225hp 的插電式混合動力，變速系統標準提供 6 速手排，可選配 8 速手自排。
Astra 車系於 1991 年登場，取代先前的 Kadett 車系，在第一代便開始提供五門旅行車，國內市場則由時任總代理裕隆通用汽車於 2008 年時首度引進旅行車，當時採用 1.9 CDTI 柴油動力，建議售價為新台幣 119.8 萬元起，後來隨裕隆通用於 2012 年停止新車業務而不再有官方的車源導入。