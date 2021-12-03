鳥嘴卡塑膠垃圾　《尋找神話之鳥》導演曝隱憂

獲譽為「神話之鳥」的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，原本被認定已經絕種，卻在消失63年後，再度被《老鷹想飛》導演梁皆得，於馬祖拍攝發現並震驚全球。即使重現蹤跡，梁皆得也曾多次指出，黑嘴端鳳頭燕鷗面臨生存的重重考驗，並多次強調執導的最新作品《尋找神話之鳥》，除了紀錄這群重現世界的「神話之鳥」之外，更重要的是關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與棲地問題對「神話之鳥」的影響，期望觀眾能透過本片，建立觀眾對生態保育的觀念與認知其重要性。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-03 22:44:38
《尋找神話之鳥》導演梁皆得表示，黑嘴端鳳頭燕鷗面臨的最大問題之一，就是海洋垃圾問題，尤其多年前曾轟動一時的「鳥嘴卡塑膠垃圾」的其中一隻黑嘴端鳳頭燕鷗「小管」，也被收錄在這部電影當中。現任監察委員田秋堇，便曾對此事件表示：「是不是為了救一隻鳥，造成一群鳥棄巢，現在大家都陷入兩難。」並進一步表示有六個國家針對「小管」研擬搶救方案。時至今日，梁皆得表示當年愛鳥人士發現「小管」雖積極尋找辦法，但最後仍未得以成功拯救，隔年拍攝時便不見「小管」蹤跡，生死未卜。讓人聯想起從海龜鼻孔卡吸管，再到《尋找神話之鳥》的「小管」事件，海洋垃圾已經成為不容忽視的重大議題。
在海洋垃圾及漁業資源枯竭之外，梁皆得導演也在《尋找神話之鳥》當中提及「神話之鳥」的棲地問題。除了馬祖小島地形陡峭，可能造成蛋滾落之外，人為擾動與氣候，也可能成為繁殖失敗的原因。台大森林系博士後研究員洪崇航便表示，近年已經多次遇到燕鷗繁殖棄巢問題，更提及馬祖棲地「先天不良，後天又有大量干擾」可能導致「神話之鳥」集體「棄巢投共」，離開馬祖鐵尖島到對岸鐵墩島繁殖。各界甚至推測「神話之鳥」棄巢，可能與中國漁船越境有關，是否因為兩岸角力讓鳥群不願來台尚待釐清，但針對棲地問題，連江縣長更曾在受訪時提及「這是國安問題」，更在馬祖《尋找神話之鳥》首映中，表示會盡力支援「神話之鳥」的保育行動。《尋找神話之鳥》即將在12月17日於全台獻映。