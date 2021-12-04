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中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師黃晟瑋指出，臨床觀察發現腸癌患者最容易「怕造口」、「怕開刀」、「怕化療」。
他印象很深刻，曾經有一名40多歲的黃金單身男性，正值人生中的青壯時期，被診斷為第三期的腸癌，雖然擔憂自己的病情，但是他更擔心手術台上的風險，堅持拒絕接受正規治療，寧可每月花費10～20幾萬的費用，採用坊間自然排毒療法。一年後腫瘤持續生長惡化，穿刺出肚皮，落得肚破腸流的送入急診，直到此時體重只剩下30多公斤的他仍與醫師反應不願意手術的想法．延誤治療的結果，讓醫師也束手無策，最後只能在遺憾中離世。
腸癌延誤治療 死亡率飆升至三倍
這名男性並非特例。衛福部資料顯示，100年、101年癌症登記年報分別約有18%患者並未在診斷後3個月內開始治療。而以最新的107年癌症登記報告資料，大腸直腸癌患者也有逾一成患者未有首次治療申報紀錄。
一篇分析我國癌症登記39，000名腸癌患者的論文發現，大腸癌患者不管是哪一個期別，若沒有在診斷30天內展開治療，死亡風險也會提高五成以上！也因此，醫師呼籲千萬不要輕易聽信「別人」說法、踏入治療「誤」區。
同病未必「同治」 醫師：他人經驗未必適用
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科主任柯道維指出，近年癌症治療不只講究精準治療、甚至已經可說是「量身定制」。治療時不只是依據癌症分期，醫師還會進一步依據患者年紀、體能、是否有共病，腫瘤所在位置以及腫瘤基因型態等多重因素，決定是否立即手術，用何種方式手術，或者是否合併使用化療、化療的時機與策略，以及選用何種標靶藥物。以晚期轉移性大腸癌患者，治療前檢測是否有「RAS」基因突變、也會影響用藥選擇。
至於民眾擔心手術、擔心無法保留肛門，柯道維主任指出，其實近年醫療技術進步，以該院為例超過九成可以透過微創方式進行手術。而即便是低位接近肛門的大腸癌患者，也有可能透過放射線治療、化學治療縮小腫瘤，保留肛門。以中國醫藥大學團隊先前治療數據分析，該院約95％患者術後可以保留肛門。
相信醫師、相信自己 她勇敢面對復發、積極治療
柯道維醫師的患者小美，抱持「相信醫師、相信自己。」小美抗癌路今年邁入第四年。確診罹癌後，以手術切除腫瘤，服用口服化療藥物。沒想到三年後，發現在肚臍附近又長了一顆腫瘤。「因為腫瘤靠近血管，醫師建議用放射線治療，後來我就選擇做了質子治療！」完成療程後，小美遵循建議，做了標靶與化療療程，同時持續使用標靶做維持治療。
「我非常信任我的醫師，而我的身體要我自主管理、自己面對。也開始運動、從內心到軀體都要把自己建立到最堅強、肯定自己下次指數可以及格，即便期間有人推薦其他抗癌選擇，我仍堅信西醫、相信看得到的數據、相信我的醫師！」
資料來源：健康醫療網 40歲腸癌男堅持排毒療法 肚破腸流終離世
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