以色列間諜軟體風波延燒　美駐外人員也被駭

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「紐約時報」指出，飛馬間諜軟體是一精密的監控系統，可從遠端植入手機，擷取影音檔案、加密通聯、照片、簡訊及所在位置等資料。
目前沒有跡象顯示是以方NSO集團駭入美方使館人員手機，很可能是某個NSO集團客戶的外國政府所為。
美國以這類軟體被用於追蹤異議者的位置、監聽談話並透過手機秘密擷取對方的資料，近期正打擊一些製造監控軟體的以色列企業，現傳出連美國的官員都不能倖免，恐加劇因打壓相關企業而緊張的美以關係。
美國總統拜登有意加大打擊間諜軟體的力道，這也是下週將在白宮舉行的民主峰會一大核心議題；美國廣邀上百國家地區與會，包括以色列。
路透社引述4名知情人士報導，至少9名美國國務院職員的iPhone遭不明攻擊者用以色列NSO集團（NSO Group）開發的複雜間諜軟體駭入。
兩名消息人士說，這起事件發生在過去數月間，波及美國駐烏干達官員或負責烏干達相關事務人員。路透社聲稱，此事是目前已知利用NSO集團的技術對美國官員發動駭客攻擊的最大一波行動。
此前，在關於NSO集團的報導中曾浮現一份可能的目標名單，其中包括一些其他美國官員，但目前還不清楚駭客得手與否。路透社說他們無法判斷這波最新網路攻擊是由誰發動。
NSO集團昨天發聲明表示，沒有跡象顯示自家工具被利用，但已取消相關客戶的權限，並將依據路透社的質疑展開調查。
NSO集團發言人說「如果我們的調查顯示這些行動確實用了NSO的工具，我們會與這種客戶永久拒絕往來，並將採取法律行動」；發言人還說，NSO集團也將「與任何相關政府當局配合，提交我們所取得的完整資訊」。
NSO集團一向聲稱只出售產品給政府執法部門和情報圈客戶，以供他們掌握安全威脅，NSO也自稱並未直接涉入監控行動。
烏干達駐美國華府大使館官員對此事並未置評。生產iPhone的蘋果公司（Apple）也暫無回應。
美國國務院發言人不願就駭客攻擊一事置評，僅提到商務部近期決定把NSO集團列入一份實體清單，讓美國企業更難與這家公司往來。
商務部上月宣布，由於認定NSO集團和另一家間諜軟體公司開發並提供間諜軟體給外國政府，這些外國政府又用這類工具惡意鎖定政府官員、記者、商界人士、維權人士、學者和使館職員，因此已將這兩家公司列入黑名單。
根據路透社取得的產品手冊，NSO集團的軟體不只能攔截目標手機裡的加密訊息、照片及其他敏感資訊，還可把被攻擊的手機變成記錄裝置，用來監控周圍環境。
蘋果公司對受害用戶發出的警告，則未指明這次駭客攻擊中使用的間諜軟體是哪家公司所開發。
兩名知情人士說，蘋果公司通知的受害者包括美國公民，而且很容易就可以看出他們是美國政府職員，因為他們的電郵地址結尾是state.gov，還包含蘋果的身分帳號。
消息人士透露，蘋果公司在好幾個國家通知了這些政府職員和其他被攻擊的目標，他們的手機是透過一樣的圖片處理程式漏洞被攻陷，蘋果公司直到9月才得知此事並修補漏洞。
調查間諜活動的研究員說，至少自今年2月以來，這個軟體漏洞就已讓一些NSO集團的客戶得以透過發送不顯眼但已感染的iMessage請求來控制iPhone。
受害者不會看到、也不需要處理手機畫面上的提示，駭客攻擊就能得逞，這個名為「飛馬」（Pegasus）的NSO集團監控軟體即安裝完成。
蘋果公司上週宣布會通知受害者的同時，也向NSO集團提告，稱NSO集團協助許多客戶入侵蘋果的行動裝置軟體iOS。
NSO集團則公開表示，自家技術有助於防範恐怖主義，也已安裝控制系統來遏止間諜活動鎖定無辜目標。舉例來說，NSO集團表示旗下入侵系統無法在美國國碼+1的手機上運作
但兩名知情人士指出，在美國駐烏干達人員遭駭一案中，國務院職員的iPhone登記的是外國電話號碼，並非美國國碼。
烏干達今年因選舉違規疑雲、群眾抗議和政府鎮壓而處於動盪。美國官員曾試圖與當地反對派領袖會面，激怒了烏干達政府，但路透社並無證據顯示駭客攻擊與烏干達當前情勢有關。
拜登政府一名不願透露身分的高階官員說，美國人員在海外遭受的威脅，正是政府對NSO集團這類企業動刀並試圖透過全球討論來限制間諜活動的原因之一；這名官員還說，美國政府在好幾個國家都發現到與「飛馬」軟體有關的「系統性濫用」。
美國聯邦參議院情報委員會成員魏登（Ron Wyden）說：「讓客戶得以對美國政府職員發動駭客攻擊的企業，對美國國家安全構成威脅，就應被當作威脅來對待。」
NSO集團過去最為人所知的客戶包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和墨西哥。NSO集團的技術要賣給其他國家，須先取得以色列國防部的出口許可，而這家公司與以色列國防部和情報圈的關係都很密切。
以色列駐華府大使館在聲明中表示，攻擊美國官員是嚴重違反規定。使館發言人說，這類網路產品須受監督，出口給其他政府之前也須取得許可，且只能用於反恐和打擊重大犯罪相關用途。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1101204