Citroën C5 Aircross No.004 ---- 與前 2 輛長測休旅車開起來有什麼不同？

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在購買 C5 Aircross 之前，本站也長期測試 Ford Kuga ST-Line 及 Toyota Corolla Cross，若以小七哥先前最常駕駛的 Kuga 來比較，C5 Aircross 屬於法式的設計，在體驗上有不少差別。就駕駛感受來說，C5 Aircross 的 EAT8 手自排變速箱在起步與低速時的震動感高於 Kuga，不過動力的傳遞更為直接，雖然僅為 1.6 升排氣量，其 180hp 的最大馬力與 250Nm 的峰值扭力也達水準之內，並可有效發揮，且鬆油後的滑行距離也較 Kuga 更長。
在駕馭感受方面，C5 Aircross 採用 EMP2 模組化平台，具備 PHC 魔毯液壓懸吊系統，阻尼設定較 Kuga ST-Line 更軟，但剛性與穩定性足夠，不致於像日系車有較浮的感受，而方向盤的手感頗輕，但保有足夠的路面資訊回饋，指向性也不遜於 Kuga ST-Line。
日常使用而言，C5 Aircross 的座椅發泡綿設定偏軟，乘坐時非常舒適，又不失支撐性，不過整空間感受，以及空調系統的冷房表現均不及 Kuga ST-Line，不過其怠速熄火可作動的時間相當長，不僅長時間停等紅燈也不易發動引擎，甚至臨時停車也能讓引擎保持關閉，在相同的使用方式下，市區油耗較 Kuga ST-Line 優異許多，不過兩車在動力上不算同級，與 Kuga EcoBoost180 相比才較為客觀。關於 C5 Aircross 各方面的細部體驗與心得，將陸續於長期測試單元中介紹，敬請期待。
本週使用情形方面，C5 Aircross 主要由小七哥本人駕駛，作為在台北市市區通勤、公務往返與代步等用途，自前一次加滿 98 無鉛汽油後累積行駛約 357.8 公里，再添加 42.52 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油號數字約為 8.415km/L。