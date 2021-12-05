Toyota Corolla Cross No.038 ---- LTA 車道循跡輔助系統

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和泰汽車於今年 9 月針對 Corolla Cross 與 Corolla Altis 車系進行配備上的調整，導入了 ACC 全速域主動式車距維持定速系統與 LTA 車道巡跡輔助系統，其中 LTA 車道巡跡輔助系統在新年式 Corolla Altis 為首見，因此稍早本站購入的 Corolla Altis Hybrid 無緣享受，不過 Corolla Cross 在上市之初便以撘載，得以感受較完善的安全輔助。
據原廠的敘述，LTA 車道巡跡輔助系統整合了原先的 LDA 車道偏離警示系統，除了提供警示與轉向輔助之外，更重要的是提供了車道置中功能，使得行駛於高速公路時更加受用。根據使用經驗，LTA 車道巡跡輔助系統操作方式與 LDA 車道偏離警示系統相同，都是利用方向盤右側的按鍵進行啟閉，在不打開 ACC 系統的情況下，僅有車道警示與轉向輔助的機能，與先前的 Corolla Altis Hybrid 體驗並無不同。
而車道置中功能會與 ACC 主動式車距維持定速系統連結，無法單獨開啟運作，加上本車並無全速域 ACC 的機能，因此並不適合於低速塞車時使用，最佳的使用時機莫過於在高速公路上了。經路況允許的高速公路、快速道路等路段時，也都會習慣性開啟此功能，搭配 ACC 系統讓車輛以最高速限行駛於中外線車道。作動上， Corolla Cross 的車道置中功能能適時將車輛穩固的保持在道路中央，不過系統維持的細膩度未像先前的 Focus、Kuga 那般的細膩，尤其是行經隧道時方向盤的修正次數頻繁且急躁，造成駕駛信心度較不足。
不過在正常情況下，開啟 ACC 搭配 LTA 功能確實能夠減少過去刻意補油門超車的習慣，確實有效降低疲勞感，對油耗方面也較有助益，長途旅程時也不至於過度疲憊。不過還是要強調的是此類 ADAS 配備均屬輔助，無論等級高低或功能，均無法取代專注且安全的駕駛方式。 油耗表現方面，因上回添加 20.47 公升的 92 無鉛汽油尚未用盡，請待下回揭曉。