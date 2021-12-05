滿足每日工作的舒適首選 CMC Zinger Pickup 三開型

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新在哪裡?
● 新增三開版本供選擇，將一體式鈑金貨台改成三開式木床貨台，長度 1,820mm、寬度 1,747mm、離地高度 840mm。雖然貨斗的長與寬都有增加，但最大載重能力從 710 公斤降為 621 公斤。
● 配有 LDW 車道偏移警示、SDA 車距警示、PCW 行人預警、BSW 盲區警示、RCTA 後方交通警示(售服選配或經銷商標準選配)及雙氣囊。
說起長頭型的 Pickup，在台灣市場其實也有相當長的歷史，早期有裕隆雷鳥系列、速利頂好、雪鐵龍來旺 C-15 貨車、雷諾紅龍小貨車等等，而 Zinger Pickup 車型可說是承接過去曾與 Zace/Surf 貨車互相抗衡的 Freeca 雙門貨車版地位。
回過頭來看此次全新推出的 CMC Zinger Pickup 三開型，其車頭設計與上回試的晶鑽型並無不同，但因更入門的定位所以取消同車色保桿處理，車側搭配 205/70R15 輪胎及鐵圈，後方配置木製貨台搭配前端的鐵架，左右側及後側均可開啟使用，貨台最大長度達到 1,820mm，貨台最大寬度達到 1,747mm，尺碼相較於既有單開版本的長度 1,703mm 及寬度 1,462mm 均更大，實用性因此更佳，其車長也較單開的 4,660 更長，突破 4,740mm，可惜的是載重能力因木床貨斗加長、加寬的情況下降為 621 公斤。
Zinger Pickup 三開型車身尺碼長寬高分別是 4,749mm x 1,840mm x 1,847mm，軸距維持 2,720mm 的表現。
車尾因三開式木床設計，尾燈設計改採用與 Veryca 相同橫置燈組。
頭燈為傳統燈泡，全車系標配 LED 日行燈。
輪圈改用鋼製材質，配胎尺碼為 205/70 R15。
後視鏡蓋保留原始的塑料原色。
後方配置木製貨台搭配前端的鐵架，左右側及後側均可開啟使用，貨台最大長度達到 1,820mm，貨台最大寬度達到 1,747mm。內裝部分整體鋪陳維持黑灰色調設計，相較於晶鑽型也僅減少部分舒適型配備，像是三輻式方向盤取消定速系統與皮質包覆，其餘配備仍具備一定的實用表現，如多功能行車資訊顯示幕、中央扶手、中控台置物盒、前座 USB 充電、含前後滑移與 6 段角度調整功能座椅都完整保留下來，搭配不俗的車室空間表現，以貨車的角度來判斷整體座艙氛圍與舒適度算是水準之上。
三開型取消方向盤盤取消定速系統與皮質包覆。
儀錶板採用雙環式類比指針搭配行車資訊顯示幕。
媒體主機雖無觸控螢幕，但提供藍牙功能，仍有基礎性的車機連結。
Zinger 全車系無恆溫空調，旋鈕按鍵易懂好操作。
中控台下方具備一組 USB 插座。
排檔座前方擁有開放式置物空間。
座椅並未因更入門的定位而取消皮革材質的設定，整體乘坐起支撐度表現普通，但發泡棉維持日系車慣有的柔軟度，加上寬長的椅面設計，腿部與頭部的舒適性以商車的水準來說算是優異。
座椅後方保留了與 B 柱等寬的車室空間，讓座椅能有前後滑移與角度調整的機能，而後方空間也足夠置放物品或後背包等私人物品。
前座雙 SRS 安全氣囊為全車系標準配備，盲點系統則列為售服套件，讓車主自由選擇搭配。安全方面，Zinger Pickup 全車系配備 ASC 車身動態穩定系統與 TCL 巡跡防滑控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、ARP 主動式防止傾覆系統、RAB 預警煞車系統、BOS 煞車優先系統、ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、BAS 煞車力輔助系統、ESS 緊急煞車警示系統、前座雙 SRS 安全氣囊、TPMS 胎壓偵測等，同時原廠也額外提供盲點偵測等售服套件供車主自由搭配。
動力表現上，同樣搭載 4G69 2.4L 直四 16V 引擎，於 5,250rpm 時可輸出 136ps 最大馬力，於 2,300rpm 時可輸出 21kg-m 峰值扭力，搭配 Hyundai 韓國製 5 速自排變速箱與後輪驅動，附有 ECO MODE 節能駕駛模式，平均油耗 9.7~10.2km/L ，能源效率為 2 級。
根據過往的體驗，以此類型的長頭貨車來說，較寬大的車室空間相對於傳統平頭貨車，無形當中提升了駕駛人行駛的安心感，而 Zinger Pickup 其最大 136 匹的最大馬力稱不上優異，但較大的排氣量與 5 速自排，對比一般的小商用車也更加輕鬆，更放大了心中的踏實與舒適感受。
而在操控方面，Zinger Pickup 雖然車身型式與廂車有很大的不同，但前後配重得宜，加上後懸吊圈簧式設計，並非傳統商用車常見的葉片彈簧，因此在貨斗沒有載貨的狀態下也不會呈現過於跳動的現象，整體來說更加適合自駕駛用。
後懸吊採用非獨立圈狀彈簧設計，並非多連桿機構。如果單純看載重表現，Zinger Pickup 或許不會受到高載重需求業者的青睞，但對於自營業商家來說，此車能兼顧自駕的舒適性，貨斗也提供一般乘用車無法比擬的載貨機能，加上入手門檻又比目前主流的進口皮卡經濟許多，可以想見三開型的推出更能受到小型自營商的關注，對於銷售表現的提升指日可見。