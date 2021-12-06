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老公們看過來！ 陪產「前車之鑑」在這裡
婦產科醫師林思宏分享，在手術房每天都會發生有趣的故事，從醫師的角度看來，也有一些細節想提醒來陪產的老公們：
（１） Gopro不要掛身上或戴頭上。
林思宏表示，剖腹產進產房不可以帶公婆，但可以帶Gopro，雖然戴在頭上或綁在胸口很帥，但林思宏真心勸你不要。雖然Gopro很廣角，但臨床上非常常看到老公們將Gopro戴在頭上，因為害怕，從頭到尾都只錄到天花板或手術燈；綁胸口又常因為高度的關係只有錄到遮布，手術結束後才發現什麼都沒錄到。拿在手上的話，如果需要也可以請護理同仁幫忙，或許是較好的選擇。另外，Gopro錄影鍵有時候按下去，有沒有在錄其實不是很好判斷，一定要很小心，不然沒錄到常常變成無法再生一胎的主因。
（２） Iphone可以邊錄邊拍。
林思宏說，目前觀察到手術式出現頻率最高的相機就是IPhone，偏偏十個有九個都不知道可以邊錄邊拍照。林思宏說明，開啟相機模式後按下錄影鍵 螢幕上還有一個小白點，一直不停的按就可以不停的拍照，要被誇為神隊友，老公們可以多拍一些照片，有效杜絕術後產生夫妻不和的可能性，拍得再差還有影片在，可謂一舉兩得，請老公們在家一定要先練習一下。另外一個一定要提醒的就是，前一晚如果有玩手機遊戲，記得要充電，不然下場很淒慘。
（３） 「老婆半個臉，醫師沒有頭」，萬萬不可。
林思宏強調，構圖的部分在拍照時也要多多注意，因為可能太驚嚇的關係常常邊拍邊尖叫，或是太專注在自己孩子的身影上，造成照片中老婆只剩半邊臉，有時是整個糊掉或是照片中醫師沒有頭。醫師沒有頭的話問題不大，但老婆剩半個臉就常常造成「母子均安，老公重傷」的下場，因此，好好拍照是老公們安全下莊的不二法門。
孩子出生興奮之餘 多加考慮產婦懷胎十月心情
拍照時需要注意的學起來之後，還有一個關鍵中的關鍵是什麼呢？林思宏語重心長提醒，「不要太快去看小孩」。
老婆懷胎十月，生活中的不便與委屈在小孩誕生的這瞬間，也會一併傾洩而出，如果老公們能夠體悟這點，才能真正成為所愛之人的精神支柱。林思宏指出，在手術房裡當護理人員或醫生說可以去看小孩、拍小孩時，有些男士會說：「沒關係我在這陪老婆就好。」能夠讓老婆們更加感受到「被重視」，有的老婆會回答「沒關係你去拍小孩，快去快去」，這時候再去拍，可謂是「名正言順、輕鬆自在、走路有風」。
為了避免讓溫馨的陪產變成家庭失和的原因，老公們，以上這些撇步學起來了嗎？
原文網址：
https://www.facebook.com/Dr.LinTzuHung/posts/446187203528558
（文章授權提供／林思宏醫師）
資料來源：健康醫療網 學起來才能真正「喜獲麟子」 醫分享老公陪產教戰守則
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