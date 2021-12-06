電動小車新選擇　Mini Cooper SE 首次在台亮相 明年第一季開放預購

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Mini Cooper SE 在部分市場也稱為 Mini Electric，原廠最早於 2020 年時基於 F56 小改款來推出，今年 1/27 則推出二度小改款車型，在外觀部分運用電動車專屬的 Energetic Yellow 黃色點綴後視鏡外蓋、置入於水箱護罩、方向燈飾板及車型銘牌上的 S 徽飾，現場展車搭配 White Silver 車身塗裝，足踏以英式 BS 1363 插座為靈感發想的 17 吋 Power Spoke 鋁合金輪圈，充電孔蓋板上的 MINI Electric Logo 採用雕刻設計。
內裝方面，Mini Cooper SE 與燃油車型均承襲相同的戰鬥機風格座艙鋪陳，但與外觀同樣採用電動車專屬的 Energetic Yellow 黃色來點綴細節，並且配置 MINI Cooper SE專屬電子排檔桿、MINI Cooper SE Electric 內裝飾板及 MINI 整合式數位儀錶。
動力配置方面，Mini Cooper SE 採用一具最大輸出為 135kW (184hp)、270Nm 的電動馬達，搭配容量為 32.6kWh 的鋰離子電池，最大續航力在235~270 公里之間。性能表現上，Mini Electric 從靜止到 100km/h 的加速表現為 7.3 秒，最高極速可達到 150km/h。充電表現部分，支援家用電源、公共充電樁等充電系統，使用充電功率為 11kW 的充電樁，充滿電需要花費 3.5 小時，若使用快充系統，可在 35 分鐘內充至 80% 的電量。
充電網路方面，Mini 總代理汎德將延續近期導入 BMW iX 及 i4 等電動車系的腳步，規劃在國內設置 14 處 BMW i 直流高速充電站，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座。
國內電動車市場近年來日趨熱絡，除了較早推廣的 Tesla 之外，許多傳統汽車品牌亦陸續規劃導入品牌旗下純電動產品，帶給消費者更多元的選擇，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤 Mini Cooper SE 引進國內的最新消息，敬請關注。