報價 149 萬元起　SCD AUTO. 引進第十一代 Honda Civic !

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不過 Honda Civic 流傳下來的口碑與形象依舊延續，原廠在持續推出第十代或者第十一代車型，依舊有貿易商嗅到死忠車迷的商機，陸續引進美規雙門、四門、Si 甚至是能見度更高的 Type R 版本，讓新世代 Civic 得以在國內街頭奔馳。
本次介紹的第十一代美規 Honda Civic Sedan 是由國內新創貿易商 SCD AUTO. 所引進，為目前全台首批實車，報價為新台幣 149 萬元起。引進規格為頂級的 Touring 版本，因此配備上較為豐富，配有 10.2 吋全數位儀錶板與新型 9 吋 Display Audio 多媒體觸控螢幕，同時導入無線 AppleCarPlay、Android Auto 功能、無線充電板、BOSE 音響系統、前後排加熱座椅、加熱方向盤、駕駛座 8 向電動調整功能、副駕駛座 4 向電動調整功能、235/40 R18 鋁合金雙色輪圈等等，整體鋪陳質感超越同級對手。
而新世代 Honda Sensing 駕駛輔助套件也用於本車上面，ACC 主動巡航控制系統導入交通壅塞輔助系統，搭配車道維持輔助 LKAS 讓整體的運作更為線性，而十一代 Civic 也首度採用後座安全帶未繫提醒、8 顆停車雷達，Touring 車型也具備低速前/後緊急剎車功能。
動力方面，北美市場的 Civic 共有兩款動力，Touring 車型採用的是 1.5L Turbo 渦輪引擎，最大馬力 180hp/6,000rpm、最大扭力 24.5kgm/1,700-4,500rpm。
Civic 車系不只對於國內消費者擁有悠久的歷史，甚至於北美市場也推出超過 35 年，全球市場共生產了將近 1,100 萬輛，儼然是品牌最具象徵性的車款之一。這次 SCD AUTO. 以最快的速度引進第十一代車型於國內市場販售，雖然車款的單價跳脫了一般消費者的認知，但假如想要追尋獨特魅力風采，以此車的魅力不無外也是個好選擇。